Porazí Budweiser čínské pivní draky?

Největší pivovar na světě se chystá na největší trh s pivem podle prodejů na světě. Řeč je o Anheuser-Busch InBev, který by rád expandoval v Jižní Koreji, Indii, Vietnamu, ale hlavně v Číně. Výlet na východ by pro majitele značek jako Budweiser nebo Stella Artois mohl být náročným experimentem. Tamním trhům totiž dlouhou dobu kralují místní piva, napsal CNBC.

Nejprodávanějším pivem – a potažmo nejprodávanějším pivem na světě podle objemu - je v Číně značka Snow. Pivo patří společnosti China Resources Beer s více než čtvrtinovým podílem na čínském trhu. Společnost je také největším místním pivovarem podle tržní hodnoty, následována pivovarnickými společnostmi Tsingtao Brewery a Chongqing Brewery.

Společnosti AB InBev, která minulý týden upsala na burze v Hongkongu svoji divizi Budweiser APAC, patří v Číně třetí příčka s 16% tržním podílem. Jinde v jihovýchodní Asii není firma ani v první desítce.

Podle analytiků by jednou ze strategií mohly být nákupy menších asijských pivovarů, což je cesta, kterou si už vydali jiní velcí hráči. Na příklad Heineken, což je světová pivovarnická dvojka, si loni v Číně uzmul 40 % ve společnosti China Resources Beer.

V Číně jsou populární prémiová piva. Trh je tu ale značně roztříštěný a velcí hráči si s místní konkurencí značně šlapou na paty. Velkou popularitu má v zemi navíc tradiční likér paj-ťiou, který se vyrábí z fermentovaného obilí.

Kromě toho může pivo v Číně ztrácet svoje postavení na úkor tvrdého alkoholu, vína a dalších alkoholických nápojů. Euromonitor odhaduje, že spotřeba piva v Číně by do roku 2023 měla klesnout o skoro jednu miliardu litrů.

Podle analytika společnosti Euromonitor Jarreda Neubronnera by jihovýchodní Asie mohla pro firmu skýtat lepší vyhlídky, protože se předpokládá, že bude klíčovým motorem růstu. Klíčovými trhy by mohly být Vietnam a Filipíny. Akvizicí některého z tamních hráčů se silnou znalostí místního prostředí a distribučními kanály by se AB InBev mohla otevřít cesta k růstu v tomto regionu.

Učinila tak už Thai Beverage, která v roce 2017 koupila za 4,8 miliardy USD největší vietnamskou pivovarnickou společnosti Sabeco. To ji okamžitě katapultovalo na místo jedničky z hlediska objemu v jihovýchodní Asii.

Výkonnost akcií AB InBev na burze v Bruselu za posledních 5 let:

Zdroje: CNBC, Patria.cz