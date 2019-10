Milovníci iPhonů mají smůlu. Na nový model si budou muset počkat

Pokud se těšíte na nový model iPhonu, budete si muset ještě počkat. Zájem o ně je totiž tak vysoký, že se telefony rozebraly už v rámci předobjednávek. Pokud si novinku od firmy Apple objednáte v těchto dnech, dorazí k vám nejdříve na konci října.

Ani to však neznamená, že při objednání nejnovější generace chytrých telefonů s logem nakousnutého jablka, opravdu do konce měsíce dorazí. "Jedná se o odhadované termíny doručení. Tedy v případě, že vše půjde bez problémů," dozví se zákazníci na infolince internetového obchodu Apple s tím, že iPhone putuje do Česka z Číny.

Čekání potvrzuje také mluvčí elektroprodejen a e-shopu Datart. "První vlnu předobjednávek jsme vykryli. Nyní je posíláme průběžně," řekla TN.cz mluvčí společnosti Eva Kočicová. Jak dlouho budou zákazníci čekat, však neprozradila. Podle jejich internetového obchodu si ale u některých modelů lidé počkají dokonce až do 6. prosince. Kontaktovali jsme také další internetové prodejce na českém trhu, na jejich vyjádření čekáme.

Nové telefony představila firma Apple už na začátku září. Na pultech obchodů se pak objevily 20. září. Firma z amerického Cupertina nabízí tři nové modely chytrých telefonů – iPhone 11, iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max. V nabídce zůstávají také tři starší modely – loňský iPhone Xr a předloňské modely iPhone 8 a iPhone 8 Plus, které zlevnily.

Cenu u nových zařízení nasadil Apple níže, než když před rokem představoval současnou generaci telefonů. Variantu iPhonu 11 s 64 GB paměti nabídne za 20 990 Kč, model s dvojnásobnou pamětí stojí v českém obchodě 22 490 Kč, model s 256 GB pak 25 490 Kč.

Větší iPhone 11 Pro stojí 29 990 Kč (s 64 GB paměti), 34 590 Kč (s 256 GB paměti) a 40 790 Kč (s 512 GB paměti.) Verze Max pak 32 990 Kč, 37 590 Kč a 43 790 Kč, přičemž paměti jsou stejné.