Další z gigantů uvedl, že neplánuje digitální měnu

Jak uvedl generální ředitel společnosti Apple Tim Cook, Apple nemá v plánu vytvořit svou vlastní digitální měnu po vzoru společnosti Facebook.

Tim Cook

zdroj: en.wikipedia.org

celým jménem Timothy Donald Cook

narozen 1. listopadu 1960 v USA, Alabama

americký obchodní manažer a průmyslový inženýr

v letech 1982 – 1994 pracoval ve společnosti IBM

v letech 1994 – 1998 pracoval jako hlavní provozní ředitel divize počítačových prodejců Intelligent Electronics

v roce 1998 pracoval šest měsíců jako viceprezident společnosti Compaq

v roce 1998 přichází do společnosti Apple, na žádost Steva Jobse, kde působí jako senior viceprezident pro celosvětové operace

poté u společnosti Apple pracuje jako výkonný viceprezident pro celosvětový prodej a operace

24. srpna 2011 byl jmenován generálním ředitel společnosti Apple, kde působí dosud

Digitální měna? Ne!

Dne 4. října Tim Cook v rozhovoru pro francouzský časopis Les Echos vyvrátil, že by společnost uvažovala nad vytvořením vlastní digitální měny. K této věci uvedl:

„Opravdu si myslím, že by měna měla zůstat v rukou státu. Nejsem spokojen s myšlenkou, že soukromá osoba může vytvořit moderní měnu.“

Cesta Applu je tedy zcela odlišná od té, kterou razí Facebook. Společnosti jako Visa, Mastercard či PayPal se veřejně přihlásily k účasti na projektu Libra. Těmto společnostem konkuruje Apple v oblasti plateb svým produktem ApplePay.

Mark Zuckerberg, generální ředitel Facebooku, říká, že jeho cílem ohledně kryptoměny Libra je pomáhat lidem, kteří jsou odříznuti od globálního měnového systému. Tímto způsobem chce oslovit bezmála 2 miliardy lidí, kteří jsou bez bankovnictví nebo kde nejsou tradiční finanční služby snadno dostupné.

Cook mu však oponuje v tom, že vlády tuto práci mohou udělat lépe a dodává:

„Soukromá společnost by se neměla snažit získat moc tímto způsobem. Měna, stejně jako obrana, musí zůstat v rukou států, to je jejich hlavní poslání. Zvolili jsme naše zástupce, aby převzali svou vládní odpovědnost. Společnosti nejsou zvoleny a neměly by se ubírat tímto směrem.“

Závěr

Jak se zdá, tak značka Apple zůstane natrvalo zakořeněna v tradičním financování. Apple přináší na trh novou Apple Card, kterou chce nabízet po celém světě. Pro německý deník Bild Cook uvedl, že by se nová karta měla velmi brzy objevit v Německu.

V současné době je Apple Card nabízena pouze v USA, kde společnost uzavřela partnerství se společností Goldman Sachs. Apple nyní hledá další bankovní partnery po celém světě, kteří následně kartu uvedou v různých zemích.

Co číst dále?

Youtube hvězda tvrdí, že Bitcoin je tou nejlepší a nejdůležitější investicí

The post Další z gigantů uvedl, že neplánuje digitální měnu appeared first on KRYPTOMAGAZIN.cz.