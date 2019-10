Libra a irská pojistka jako téma číslo jedna

Termín odchodu Velké Británie z Evropské unie se nezadržitelně blíží. Hovořit o optimismu pramenícího z jakéhokoliv posunu v této otázce, ať už v rámci domácích či mezinárodních debat, ale nelze. I proto od zhruba poloviny září pozorujeme opětovné oslabování libry jak vůči dolaru, tak i euru. Příští proměnnou, která promluví do kurzu britské měny, bude zejména irská pojistka. V jejím případě by totiž měl být zveřejněn nový návrh, a to již dnes.

Irská pojistka je evidentním kamenem úrazu brexitových tahanic. Během včerejšího dne se objevily spekulace o novém návrhu zahrnujícím vytvoření celních stanovišť na území Severního Irska a Irské republiky, přičemž na obou stranách by měla být posunuta několik kilometrů od hranic. Tuto zprávu však později v rozhovoru pro BBC dementoval sám britský premiér. Podle serveru The Telegraph, který cituje vysoce postavené zdroje, ale nakonec má opravdu dojít na „radikální plán irské pojistky v podobě dvou hranic po dobu čtyř let“. Představen má být dnes společně s pozměněnou brexitovou dohodu, jež by měla být následně zaslána do Bruselu.

Komentářů k těmto spekulacím se zhostil irský ministr zahraničí. Z jeho slov je patrné, že se k možnosti celních stanovišť a časového limitu staví odmítavě. Na druhou stranu, jak sám uvedl, nejprve je potřeba mít dohodu v rukou, aby bylo možné ji hodnotit. Stále však platí, že je potřeba „nějaké pojistky“.

Je evidentní, že nejistota ohledně toho, co dnes přijde, dál zatěžuje kurz libry. Potvrzuje se tak náš předpoklad, že rizika dalšího vývoje jsou mnohem více nakloněna směrem k slabší britské měně. Zvýšenou nervozitu ukazuje i nárůst overnight implikované volatility páru GBPUSD nad hranici 12 %. Nemění se ani naladění investorů, u kterých stále jasně převažují čisté shorty. Úroveň zajištění prostřednictvím strategie risk reversal se změnila jen mírně, přičemž v tenoru jednoho a tří měsíců nadále převažuje víra v oslabující libru.

Nejistota kolem brexitu ale není jediným faktorem nervozity globálních trhů. K ní přispěl i propad amerického indexu ISM nálady průmyslníků až na desetileté minimum. Většinový odhad trhu počítal naopak s mírným zlepšení, i proto jsme dnes ráno svědky mnohem vyšší očekávané pravděpodobnosti dalšího snížení amerických sazeb na (61,5 % pro říjnové zasedání), než tomu bylo na začátku týdne.

Dnes bude z evropského dění nejsledovanější zemí Velká Británie. Na data je kalendář poměrně chudý, dočkáme se pouze Národního reportu zaměstnanosti americké agentury ADP. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,0924 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 99,24 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0858 do 1,0938 EURUSD.*

Koruna měla během včerejšího dne tendenci posilovat. Částečně k tomu přispěla nad očekávání lepší meziroční revize HDP za druhý kvartál. Později však CZK kus zisků umazala.

Část trhu evidentně věří, že by ČNB mohla letos zvýšit sazby. My tento názor nesdílíme. Podle nás zůstanou úroky po zbytek roku beze změny, a koruně tak bude udávat směr nálada na světových trzích. A u té stále převládá řada negativních fundamentů. Návrat kurzu zpět nad hranici 25,90 za euro ve zbytku roku je tudíž podle nás reálný.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,75 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,69 až 25,78 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,52 až 23,71 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.