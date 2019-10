BoA ML věští růst evropských titulů v následujících 6 měsících o cca 6%

Analytici americké banky Bank of America Merrill Lynch míní, že evropské akciové trhy by mohly/měly v následujících 6 měsících růst. Širší evropský index Stoxx 600 by se měl posunout o cca 6% k 415 bodům oproti stávajícím 395 bodům. Index letos posiluje již o 16%.Analytici věří, že Evropa překoná současný negativní makroekonomický trend a začne opětovně růst. Ekonomická aktivita na starém kontinentu sice i nadále klesá, ale bankovní sektor bude i tak zvyšovat svůj zájem o evropská aktiva, jež se budou moci opřít o narůstající měnovou bázi a pravděpodobně také o fiskální stimuly vlád.Analytici dále míní, že výkonnost evropských cyklických akcií bude vyšší o cca 5% oproti jejich defenzivním protějškům. Hodnocení zastoupení v portfoliích nad tržní rámec BoA drží pro akcie evropských aerolinek, těžebních společností a bank. Skeptičtí jsou analytici banky i nadále vůči akciím ze spotřebitelského sektoru a veřejných služeb.Analytici upozorňují klienty, že investoři mohou nyní využít "taktickou investiční příležitost", ale zároveň dodávají, že vhledem k přetrvávajícím rizikům ji nemusí všichni investoři akceptovat a využít.