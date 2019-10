Akciový trh určitě jednou spadne

Trochu silný titulek, ale pravdivý. Akciový trh určitě jednou padne, přesný termín ale nikdo nezná. A také nikdo neví, jak výrazný propad bude. Historie v tomto ohledu příliš nepomůže, je ale každopádně dobré se připravit na paniku.

Přestože všichni víme, že jednou současný býčí trend na americkém akciovém trhu skončí, nikdo nevíme, kdy to bude. A bohužel nám nepomáhá ani historie. Ačkoli se historická data využívají ke zkoumání zákonitostí (či spíše pravidelností) trhu poměrně často, jakékoli přesnější předvídání začátku propadu není možné. Z přehledu medvědích trendů od druhé světové války je patrné, že podmínky na trzích při dosažení vrcholu cen akcií byly velice různorodé.

V současnosti si například investoři asi těžko mohou představit tak levné akcie a zároveň vysoké výnosy dluhopisů jako ve 40., 70. nebo 80. letech, ale i tak v těch obdobích akcie zaznamenaly propady. Fundamenty mohou investorům nabídnout určitý názor na dlouhodobé fungování trhů, ale v krátkodobém horizontu nejsou spolehlivé.

Medvědí trendy a katastrofy

Po dvou velkých propadech od začátku 21. století asi většina investorů čeká, že každý další medvědí trend bude opět znamenat ztrátu alespoň 50 %. Nemusí tomu tak být. Po Velké depresi ze začátku 30. let, kdy trh klesl o 85 % a po pár letech opět o 50 %, se investoři dočkali dalšího výrazného propadu až v letech 1973-1974, kdy trhy ztratily znovu 50 %. Mezi lety 1938 a 1972 byl průměrný pokles hluboký "jen" 27,4 %. Po roce 1974 se další velký pád dostavil až v roce 2000.

Co se týče historie a dat, je možné dohledat prakticky vše. Pouhé poznání podmínek na trhu a fundamentů ale nemusí stačit, když investor nebere v úvahu lidský faktor. Můžeme znát hodnoty P/E, ale neubudeme vědět, jaké ceny jsou v dané době pro investory ještě přijatelné. Základem všeho je pro investora poznání sebe samotného a příprava na možné propady.

Každý investor by měl již před propadem znát svůj rizikový profil i to, kolik toho snese. Provádět zásadní úpravy během propadu již nemá přílišný význam, v té době totiž dominují emoce.

Během býčího trendu by měl investor držet stejný podíl akcií, jaký by držel během medvědího trendu. Propady jsou často rychlé a přicházejí bez varování. Většina investorů si chybně myslí, že budou schopni prodat akcie, když se na trzích spustí panika, ale spoléhat se na to nelze.

Je také dobré držet dostatečné množství peněz v hotovosti, dluhopisech a jiných likvidních aktivech. Průměrný medvědí trend na akciovém trhu po druhé světové válce trval od vrcholu ke dnu více než rok. Kdo chce využít zajímavé ceny po propadech, musí mít k dispozici dostatek peněz mimo akciové pozice.