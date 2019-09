Prezident podepsal EET, poslanci odmítli zrušení daně z nabytí

Prezident včera podepsal novelu zákona o evidenci tržeb a zákona o dph , která bude pravděpodobně ještě v září vyhlášena ve Sbírce zákonů. Pokud bude novela vyhlášena ještě v září, tak od 1.4.2020 rozšíří elektronickou evidenci „hotovostních“ tržeb na zbývající obory podnikání EET (např. i na řemeslníky, kadeřnice, účetní) a také od stejného data dojde k přeřazení některých plnění do 10% sazby DPH (týká se např. stravovacích služeb, točeného piva či vodného a stočného).

