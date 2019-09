Venezuela přemýšlí, jak naložit se svými kryptoměnami

Centrální banka Venezuely momentálně provádí testy, pomocí kterých zamýšlí zjistit, zdali se vyplatí kryptoměny nadále držet ve svých pokladnách. To alespoň praví čtyři zdroje, které jsou údajně přímo napojené na celou situaci. Osoby, které zpravodaji Bloomberg tyto údaje „vyzvonily,“ si přály zůstat v anonymitě.

Venezuela možná prodá bitcoiny

Testy centrální banky údajně následovaly po nařízení státní venezuelské naftařské společnosti (Petroleos de Venezuela SA, PDVSA), která má v úmyslu začít platit svým dodavatelům ropy Bitcoinem a Ethereem.

Zaměstnanci PDVSA, tedy společnosti, která v zemi disponuje monetární autoritou, nyní zkoumají i možnost přidání kryptoměn do svých mezinárodních rezerv, jejichž hodnota se momentálně nachází na nejnižší úrovni za poslední tři dekády – 7,9 miliard dolarů.

Obchodní sankce USA mířené na autoritativní vládu Nicolase Madura Venezuelu značně izolovaly od účasti v globálním finančním systému, což pouze dále vyhrotilo jednu z nejostřejších ekonomických krizí dneška. Finanční správa Venezuely je tak nyní nucena používat všemožné systematické záplaty, aby mohla alespoň nějakým způsobem přesouvat finance a vykonávat obchod.

Zatímco Madurův plán na vytvoření státní kryptoměny z většinové části selhal, země se nadále zoufale snaží využít kryptoměny k tomu, aby alespoň nějakým způsobem obešla tržní restrikce.

PDSVA „hodluje?“

Prozatím není jasné, jakým způsobem národní naftařská společnost ke svým holdingům BTC a ETH přišla. Víme však, že ropní dodavatelé mají notorické problémy s finančním stykem společnosti, jež se nachází pod negativním vlivem mezinárodních sankcí.

Pouze minulý měsíc byla PDSVA nucena přijmout platbu o hodnotě 700 milionů dolarů v podobě čínského juanu poté, co společnost nebyla schopna najít finanční instituci, která by byla ochotná obchodní transakci vykonat.

PDSVA se navíc zdráhá registrace na obchodní burze, kde by bylo možné kryptoměny prodat. Obavy vznikají zejména z důvodu náležité péče, kterou by musela během registrace naftařská společnosti podstoupit. Namísto toho teď PDSVA žádá centrálního banku o to, aby kryptoměnový fond využila k zaplacení dluhu vůči dodavatelům ropy.

Jak víme, Bitcoin a Ethereum jsou takzvané public blockchainy. Fungují tedy jako otevřená účetní kniha, kde si může provedené transakce kdokoli přečíst. Nicméně, pseudonymní povaha těchto blockchainů zčásti umožnuje relativně anonymní převod fondů bez potřeby prostředníků, jako jsou banky. Banky se však od kryptoměn drží dále, jelikož zde vznikají hrozby možného praní peněz a nedostatek požadavků KYC.

Závěr

Venezuela dále přemýšlí nad výměnou momentálně využívaných transakčních systémů. Konkrétně zamýšlí vyměnit mezinárodně využívaný SWIFT za ruský mezinárodní platební systém.