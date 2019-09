Čína je ochotna nakupovat více amerických produktů, Beyond Meat už i v mekáči

Akciové trhy ve Spojených státech lehce poklesly, když vzrostla nejistota ohledně dalšího postupu Demokratů ve snaze připravit ústavní žalobu na prezidenta Donalda Trumpa. Ztráty brzdily komentáře ze strany čínských diplomatů, kteří oznámili, že je Čína ochotna kupovat více amerických produktů.

Index S&P 500 ztratil 0,2%, Dow Jones 0,3% a technologický Nasdaq 0,6%, který byl stahován zejména akciemi Amazonu (-1,6%) a Facebooku (-1,5%), se kterým americké ministerstvo spravedlnosti opět otevřelo antimonopolní vyšetřování. Z jednotlivých titulů se dařilo akciím Beyond Meat (+11,6%), když se domluvilo na spolupráci s řetězcem McDonald´s (-0,0%), který bude testovat nový vegetariánský sendvič s produkty od Beyond Meat v některých svých restauracích v Kanadě příští týden. McDonald´s tedy následuje své konkurenty a zkouší se také chytit vegetariánské „mánie“ v Severní Americe. McDonald´s však zatím neuvedl, jestli stabilně přidá vegetariánský sendvič do své nabídky či nikoli.

V Americe dnes budou zveřejněna data ohledně spotřebitelských výdajů za srpen, kde se očekává růst o 0,3% oproti 0,6% růstu v červenci. Dále budou zveřejněna data ohledně objednávek na zboží dlouhodobé spotřeby, které by měly v srpnu poklesnout o 1% oproti 2% růstu v červenci.



Evropské akciové trhy zakončily den v kladných hodnotách, když optimismus založený na komentářích z Číny vůči USA převážil politické obavy. DAX uzavřel s růstem 0,4% a londýnský FTSE 100 rostl o 0,8%.

V EU dnes budou zveřejněna data ohledně indexu spotřebitelské důvěry.



Marek Dongres, analytik České spořitelny