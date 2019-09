Ve Francii budou nově akceptovat BTC ve 25 000 obchodech

Taková expanze je možná díky snaze několika maloobchodních gigantů, kteří ve Francii uzavřeli dohody se zprostředkovateli plateb v BTC. Všechno by tak mělo proběhnout už do konce března 2020. Do projektu se konkrétně zapojily společnosti East2PlayPayment a EasyWallet, které uzavřely partnerství s Global POS. Ve výsledku to pak znamená, že bitcoinové platby budou nově k dispozici ve všech pobočkách zhruba třiceti řetězců. Jedná se opravdu velká jména typu Sephora, Intersport, Foot Locker nebo Decathlon.





Vstup do světa ekonomiky 3.0

Společnost Global POS tyto záměry oznámila tento týden a uvedla, že se jedná o konkrétní krok k bezpečnému přechodu do takzvané světové ekonomiky 3.0. V budoucnu se potom společnost plánuje krom BTC zaměřit i na další kryptoměny. Společnost navíc pro maloobchodní partnery zajistí konverzi, samotní prodejci tak nikdy nebudou muset operovat s žádným BTC.

Závěrem

Platby pomocí BTC a dalších kryptoměn jsou (nejen) v západním světě stále populárnější. Platba je snadná (například pomocí QR kódu) a probíhá prakticky v okamžitém čase. Mnoho prodejců a obchodníků nicméně odrazuje právě potřeba konverze. Ve Francii tak tento problém nejspíš vyřešili opravdu efektivním způsobem.