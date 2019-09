Americké akcie ve středu rostly, Nasdaq +1 %

Dnešní obchodování v USA sice v úvodu dne pokračovalo v poklesu z předešlého dne, avšak jako mávnutím kouzelného proutku se směr otočil. Co za tím stálo? Jak jinak než prezident Donald Trump. Ten prohlásil, že dohoda s Čínou může přijít dříve než se zdá. I tak málo (a po všech předchozích zklamáních) stačilo, aby trh otočil do zelených čísel a uzavřel den při denních maximech. Dá se však ještě Trumpovi věřit? To ukáže jen čas a další vyjednávání s Čínou.

Nejlépe se dnes dařilo technologickému sektoru (právě ten včera nejvíce ztrácel) a samozřejmě čínským akciím obchodovaným v USA (Alibaba +3 %, Alphabet +2,3 %, Intel +2,4 %, Nvidia +3,3 %). Druhým nejlepším sektorem pak byl ten finanční (Citigroup +2,2 %, Bank of America +1,1 %). Nedařilo se defenzivním akciím (Coca-cola -0,2 %, Verizon -0,4 %). Nejhůře se pak vedlo zdravotnímu sektoru (Abbvie -1,2 %, Eli Lilly -1,6 %).

Za zmínku pak stojí velmi silná pozitivní povýsledková reakce u akcií Nike (+4,2 %). Nike se tak dneškem ocitl na nových historických maximech.