ČEZ: Dnes je poslední den pro podání nabídek na koupi rumunských aktiv

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Dnes je poslední termín pro podání nabídek na rumunská aktiva, jež chce ČEZ prodat. Větší počet zájemců by byl pozitivním signálem, jelikož by to implikovalo možnost dosažení dobré ceny. Hodnotu aktiv odhadujeme kolem 30 mld. Kč