Výrobce kůží Karo chce na START pražské burzy

Výrobce nábytkářských kůží společnost Karo chystá vstup na strh START. Společnost plánuje v IPO nabídnout investorům 1,3 mil. nových akcií za 60 mil. Kč . To by znamenalo tržní kapitalizaci cca 150 mil. Kč a free float (volně obchodované akcie ) 39,3 %. S novým kapitálem plánuje společnost splatit staré úvěry a postavit novou koželužnu. Roční tržby by měly dosáhnout 190 mil. Kč . Na přelomu roku plánuje Karo také vydat dluhopisy v objemu 80 mil. Kč