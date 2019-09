Gurley: U Uberu se stále nedoceňuje jedna revoluční změna

Bill Gurley působí jako partner v investiční společnosti Benchmark Capital a na stránkách AboveTheCrowd poukazuje na jednu věc, která se mu velmi líbí na společnosti Uber. Ta je podle jeho názoru v současné době intenzivně kritizována novináři, analytiky a ekonomy, ale tito lidé obvykle nezmiňují „tu nejelegantnější věc, která s tímto rychle rostoucím byznysem souvisí“: Nikdo nikdy jeho partnerům neříká, kdy mají pracovat.



Podle investora jde o velmi opomíjenou, ale pozoruhodnou věc. Celá globální síť řidičů, kteří pro firmu pracují, se totiž řídí sama. Každý se rozhoduje, kdy bude pracovat a do kdy, každý má neomezenou svobodu nepracovat. A přes to všechno je tenhle systém schopen generovat dobu vyzvednutí klienta v průměru kratší než 5 minut. „Síť Uberu spolu s neviditelnou rukou pana Smithe je schopná elegantně propojit poptávku a nabídku bez nějakých konkrétních plánů a směn, které jsou tak běžné v jiných odvětvích,“ píše investor.





Objevují se hlasy, které vyjadřují obavy z budoucnosti takzvané sdílené ekonomiky , kterou představuje i Uber a která pracuje s těmito „novými a nezávislými typy lidí“. Kritici obvykle poukazují na to, že tento typ práce sebou nenese některá pozitiva, která jsou běžná u tradičních forem zaměstnání . Jenže zapomínají právě na to, jakou svobodu naopak práce pro Uber a podobné společnosti přináší. „Do Starbucks si nemůžete přijít v pondělí a pak se rozhodnout, že si další dny dáte volno, nebo se ve středu ukážete jen na dvě hodiny. Nemůžete pracovat pro Walmart či McDonalds , aniž byste souhlasili s nějakým rozpisem služeb a směn. Neexistuje, aby někdo říkal, že jeden týden chce pracovat tři hodiny a druhý 45 hodin,“ píše Gurley.Investor pak zmiňuje analýzu banky Morgan Stanley z roku 2014, která se zaměřovala zejména na automobilky v Detroitu, ale dostala nečekaný dodatek. Analytici totiž při cestách za managementem firem využili služeb Uberu. Rozhovor s jejich řidiči jasně ukázal, jak důležitá je pro ně flexibilita a svoboda, kterou tato práce přináší. Včetně jedné veteránky americké armády, která se starala o dceru a podle ní musela měnit svůj pracovní rozvrh.Popularita práce pro Uber pak podle investora pramení i z toho, že poptávka po jeho službách vrcholí v pátek a v sobotu večer. I ti, kteří mají tradiční zaměstnání , tak mohou ve svém volném čase poskytovat tyto služby a najdou dostatek zákazníků. Podobné je to s časem dovolených. I zde do sebe zapadá vyšší poptávka po dopravě a potřeba vydělat si nějaké peníze navíc u těch, kteří mají běžné zaměstnání Práce pro Uber mění způsob, jakým obvykle uvažujeme o zaměstnání . Namísto toho, aby lidé museli jednat podle potřeb managementu, Uber předává kontrolu přímo jim. Nemusíte měnit svůj život tak, aby vyhovoval práci , jde to udělat naopak. „Podle mého názoru ještě není plně doceněno, o jak revoluční změnu jde,“ uzavírá Gurley.Zdroj: AboveTheCrowd