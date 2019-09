Zájem o Bitcoin Futures klesá, zatímco Ethereum sílí

Obchodníci s kryptoměnami se během září začali radovat z návratu akce na digitální trh, který odpočíval v hibernaci po celé měsíce. Vypadá to však, že se vlna zájmu převaluje na hlavní altcoinový trh, Ethereum.

Pokud se podíváme na výkon trhu od června tohoto roku, můžeme názorně vidět, že altcoiny ztratily průměrně 60% ze své hodnoty, zatímco Bitcoin tratil o značně méně bolestivých 20%. Nicméně, momentálně to vypadá, že obchodníci o Bitcoin Futures začínají ztrácet zájem.

CME Bitcoin futures – razantní snížení volume

Nahlédnutí na statistiky Skew markets nám názorně ukazuje, že se volume BTC Futures pohybuje na nejnižší úrovni za poslední 4 měsíce.

Během července tohoto roku bylo přitom volume jako utržené ze řetězu a pohybovalo se okolo závratných 1.5 miliard dolarů denně. I přesto, že začala hodnota Bitcoinu po razantním nárůstu konsolidovat, se volume stále pohybovalo okolo 1 miliardy dolarů.

Nyní volume CME Bitcoin futures dosahuje, v porovnání s červencem, pouhých 500 milionů USD.

Volume flippening? Aneb návrat Etherea

Zajímavý vzorec můžeme momentálně pozorovat v případě porovnání objemu bitcoinových Futures s obchodem na trzích kryptoměny Ethereum.

I přesto, že hodnota Etherea během posledních tří měsíců spadla z 335 USD až na 183 USD, se zájem o ETH v posledních týdnech zvyšuje.

Mimo to během měsíce září hodnota Etherea vystoupala zpátky na 216 USD.

Nadějný sentiment okolo Etherea lze pozorovat i na jedné z největších kryptoměnových burz, BitMEX. Zájem o obchod s ETH zde během posledního měsíce stoupl o pozoruhodných 100%.

Změny zájmu ze strany obchodníků s kryptoměnami si můžeme lehce povšimnout i při pohledu na celkový pohyb trhu během posledních týdnů. Ethereum se totiž po dlouhé době těšilo lepšímu výkonu než samotný král krypta, Bitcoin.

Závěr

Kryptotrh je plný překvapení a nástrah. Zkušení investoři a obchodníci ví, že se vlny moderního digitálního trhu mohou začít lámat, či z ničeho nic naprosto změnit směr.

Momentálně se (mimo jiné i kvůli výše zmiňovaným změnám v aktivitě obchodníků) spekuluje o návratu síly do altcoinové části trhu.

Zda-li tomu tak opravdu bude pochopitelně nelze nikdy s naprostou jistotou předpokládat. My se však budeme dívat na blížící se zakončení několikaměsíčního trianglu v chartu Bitcoinu, a na následnou reakci altcoinů.

