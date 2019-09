V pondělí otevírá Bakkt! Spuštění nápadně odpovídá konci trianglu

Spuštění Bitcoin futures platformy Bakkt se až podezřele přesně shoduje s koncem trianglu na grafu Bitcoinu. A již nyní můžeme říct, že se bude jednat o milník pro BTC. Fyzické vypořádávání kontraktů a nábor instituciálních kupců…

Bakkt otevírá „na konci trianglu“

Od prvního oznámení futures platformy Bakkt 3. srpna 2018 je jasné, že to bude pozitivní fundament pro Bitcoin. Očekává se od něj hodně, a to i díky skupině společností, které jej podporují, jako je BCG, Microsoft, Starbucks a další. Sklady jsou otevřené a spuštění je naplánováno na pondělí 23. září.



Instituciální kupci budou mít přístup k fyzicky podloženým a vypořádávaným futures kontraktům na BTC. K tomu dojde vůbec poprvé, proto to můžeme označit jako milník nejen pro samotný Bitcoin. Bakkt tedy bude první tradiční velká burza, která umožní fyzicky vypořádané bitcoiny pro dvě ze svých futures nabídek – denní a měsíční futures kontrakty.

Zahájení se nápadně shoduje koncem cenového vzorce, ve kterém se Bitcoin nachází už více než čtyři měsíce. Další vývoj tak částečně spočívá na Bakktu. Jak jistě víte, po výstupu z trianglu se vždy očekává prudký cenový skok.



(zdroj: Tradingview)

Co tu máme dál?

Jaké další faktory by mohly mít vliv na cenu Bitcoinu. Co tu máme dál? Start Bakktu je asi nejdůležitější, ale měli jsme tu i drouhou platformu, která však dostala stopku. LedgerX by byl první a trochu to zavání nějakou nekalostí. Společnost se cítí být zdržováním ze strany CFTC poškozena. Již měli vše připraveno na spuštění fyzicky vypořádávaných futures na BTC.

Další pozoruhodné pojmy pro bitcoiny zahrnují CME, CBOE’s VanEck Bitcoin Solid Trust, Wilshire Phoenix, Bitwise Asset Management atd. Bitcoin Trust společnosti VanEck nabízí akcie, které jsou podobné nabídce společnosti Grayscale. Čistá aktiva fondu společnosti VanEck od 18. září představují pouze 40,8 tis. USD, což je přibližně hodnota 3,99 BTC. Společnosti měsíc před rozhodnutím stáhly svou žádost o schválení ETF.



Bitcoiny v hodnotě 1 miliardy USD (94 k BTC) byly nedávno přesunuty do nové peněženky, která je nyní pátým největším držitelem bitcoinů na světě. Stalo se tak souběžně s otevřením vkladů na Bakktu, což vyvolalo spekulace, zda se tímto způsobem platforma připravuje na nebývalý zájem investorů.



Co bude následovat je poměrně čitelné, cena po výstupu z trojúhelníku buď stoupne a znovu atakuje stará maxima, nebo by mohla směřovat dolů a znovu testovat důležité supportní úrovně, nebo možná dokonce vytvořit nové dno, ale tomu už skoro nikdo nevěří.



Závěr

Vzpomínáte ještě na klesající trojúhelník se supportem okolo 6 tisíc USD, ve kterém se Bitcoin držel většinu roku 2018? Tehdy se BTC vydal dolů a vytvořil LOW okolo 3200 $. Co bude následovat tentokrát, UP nebo DOWN? Dejte nám vědět do komentářů? Ovlivnit by to mohl Bakkt, který otevírá prakticky přesně na konci trianglu.



-Kytka

