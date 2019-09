Likviditní problémy mezibankovního trhu vzbuzují obavy

Akciové trhy v USA bez výraznějšího pohybu. FED snížil sazby jak si trhy přály, nicméně výhled nebyl vůči dalšímu snižování jednoznačný. Objevila se také nová situace na mezibankovním trhu, kde se začaly objevovat problémy s likviditou a krátkodobé úrokové sazby výrazně rostly až k 10%. FED proto zasáhl a poprvé od roku 2008 a v posledních dnech provedl repo operace ve výši 200 mld. USD, aby dodal chybějící likviditu. Tato situace zvýšila nervozitu na trhu a kompenzovala pozitivní vliv snížení hlavní úrokové sazby FEDU. Jedním z faktorů je i to, že FED začal před 2 lety snižovat portfolio dluhopisů z QE, což snížilo likviditu v bankovním sektoru. Nyní se patrně opět bude zintenzivňovat debata ohledně dalšího možného QE i ze strany FEDU. ECB k němu opět přistoupila minulý týden.

Microsoft (+1,8%) oznámil program na zpětný odkup akcií za 40 mld.USD (to je cca výše zisku za minulý rok) nárůst dividendy o 11% a akcie vystoupaly na historická maxima. Časové omezení pro program nebylo stanoveno. Firma oznámila obdobné zpětné odkupy již v roce 2013 a 2016.

Demokraté v americkém parlamentu předložili nový návrh zákona, který by umožňoval vládě ovlivnit ceny léčiv. Republikánští zástupci to vesměs odmítají, bude se však očekávat zda návrh podpoří i prezident Trump. O takovém zákoně se hovořilo již dříve a mimo jiné i kvůli tomu byl v poslední době pod tlakem zdravotnický sektor, jelikož by opatření samozřejmě dopadlo na zisky výrobců.

Airbnb na příští rok plánuje IPO, bližší detaily zatím poskytnuty nebyly.

Asijské trhy dnes mírně rostou, čínská centrální banka snížila o 5 b.b na 4,2% svou LPR úrokovou sazbu, aby podpořila úvěrování podnikům.

Evropské futures zatím mírně ztrácejí.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny