19.09.2019 / Crypto Kingdom

V dnešním videu se podíváme na jedno z nejčastějších řešení soukromosti kryptoměnových transakcí, konkrétně na Zero Knowledge Proofs. Ty si do češtiny můžeme přeložit jako důkazy s nulovou znalostí a v jednoduchosti jejich využití vyplývá právě z názvu.

Co to jsou Zero Knowledge Proofs?

Zero Knowledge Proofs, či důkazy s nulovou znalostí, jsou v kryptografii metodou, která zajišťuje to, že může jedna strana prokázat straně druhé, že zná nějakou hodnotu X bez toho, aby dala druhé straně jakoukoliv jinou informaci mimo tu, že hodnotu X zná. Problém, který řeší, je to, že dokázat třeba to, že známe heslo, je jednoduché v dobu, co opravdu heslo můžeme ukázat a pomocí jej se přihlásit. Na druhou stranu zde nabízejí možnost, jak právě například zmíněné heslo neukázat a stejně dokázat, že jej známe.

Jak je využijeme u kryptoměn?

ZNKs by u blockchainu měly zajistit to, že validní transakce budou úspěšně ověřeny právě jako validní, a to i bez toho, že by validátor znal informace o tom, kdo či komu je posílá, nebo jaká jsou konkrétní data v transakci. V kontextu ke kryptu umožní právě třeba finančím transakcím se uskutečnit s veřejnou informací, že tyto peníze opravdu byly odeslány, nebo přijaty, ale tím to taky končí.

