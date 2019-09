Rozbřesk: Nejednotný Fed sice snížil úroky, ale v prognóze už s jejich další redukcí nepočítá

Vedení americké centrální banky sice v souladu s očekáváním snížilo úrokové sazby o dalších 25 bazických bodů, ale je jasné, že stále hůře hledá konsensus k dalším krokům v měnové politice. Roztříštěnost názorů uvnitř je totiž patrná nejen z výsledku hlasování výboru FOMC, kde tři z deseti členů hlasovali proti včerejšímu rozhodnutí, ale také velké variability v názorech, kam by se měly úrokové sazby ubírat letos a příští rok. V prognóze úrokových sazeb se navíc skrývalo druhé velké překvapení, neboť mediánová trajektorie budoucího vývoje sazeb Fedu již nepočítá s žádnou další redukcí. To je v příkrém rozporu s tím, co si myslí trh a v tomto smyslu by šlo hodnotit výsledek zářijového zasedání Fedu jako zjevně jestřábí.



Co se pak týká vyloženě makroekonomického komentáře, a to ať již toho psaného či toho, co řekl šéf Fedu Powell na tiskové konferenci, tak zde se toho opravdu příliš mnoho nezměnilo - jedinou výjimkou je jen to, že Fed vidí kromě slabších investic i exporty. Celkově však zůstává podle Powella výhled americké ekonomiky pozitivní, přičemž rizika - zejména ta geopolitická (brexit, obchodní války) - samozřejmě přetrvávají.



Jak se dalo očekávat, část tiskové konference Powella byla nevyhnutelně věnována čerstvému fenoménu, který se objevil tento týden na dolarovém peněžním trhu, kde nečekaný propad likvidity vyhnal jednodenní sazby až na 10 %. Šéf Fedu k tomu uvedl, že včerejší a dnešní dodání likvidity v podobě masivních repo operací zabralo a trh se zklidnil. Fed tuto epizodu s nedostatkem likvidity spíše hodnotí jako záležitost, která byla způsobena jednorázovými faktory, a tudíž nepovažuje za nutné přijímat další opatření. Powell nicméně uvedl, že bankovní sektor s centrální bankou stále hledají optimální úroveň bankovních rezerv, přičemž pokud by se ukázalo, že stres na peněžním trhu bude přetrvávat, tak centrální banka upraví svoji politiku, aby zajistila organický růst své bilance (a tím nepřímo i vyšší úroveň bankovních rezerv).Na první pohled by se tedy dalo říci, že Fed chtěl na tomto zasedání vyslat signál, že není připraven doručit americké ekonomice další uvolnění měnové politiky, a tudíž by trh s dalším snížením úroků v tomto roce neměl raději počítat. Na druhou stranu šéf Fedu Powell několikrát zdůraznil, že americká centrální banka bude svoji politiku odvíjet od příchozích makro dat a pokud se výhled ekonomiky zhorší, tak další snížení úroků přijdou. Nic tedy není předem dané, přičemž ani my zatím nemáme důvod měnit náš názor, že Fed sníží úrokové sazby v tomto mini-cyklu ještě jednou a teprve poté se zastaví.Nepřesvědčivé zasedání Fedu by pro zesláblou korunu nemělo být důvodem pro zisky. Očekáváme tedy, že měnový pár se bude nadále pohybovat v blízkosti 25,90 EUR/CZK . Trhy se časem soustředí na měnově-politické zasedání centrální banky (příští týden). Ani nedávné relativně jestřábí komentáře Tomáše Holuba ovšem koruně nijak výrazně nepomohly. Dolar včera během zasedání Fedu nejprve zpevnil, když reagoval na relativně jestřábí prognózu (a s tím související nárůst krátkodobých úrokových sazeb ), aby následně o většinu zisků přišel. Důvodem korekce byla věta pronesená během tiskové konference šéfa Fedu Powella, jež uvedl, že pokud dojde ke zhoršení výhledu ekonomiky , bude následovat série snížení sazeb.Výhledově může být pro dolar důležité, že Fed hodlá potlačit eventuální napětí na peněžním trhu tím, že by nechal svoji bilanci (řečeno Powellem) organicky růst. Nehodlá tedy dlouhodobě praktikovat politiku repo operací, jež dodávaly likviditu na trh tak, aby sazby na peněžním trhu zůstávaly ve vymezeném koridoru.Zatímco hlavní trhy budou vstřebávat včerejší rozhodnutí FOMC, tak napilno bude mít zejména britská libra - ta bude muset sledovat třetí den slyšení u sporu o rozpuštění britského parlamentu u Nejvyššího soudu a také zasedání Bank of England. Dodejme, že dnes bude také zasedat švýcarská centrální banka. Obě centrální banky přitom budou muset nějak nepřímo reagovat na ECB, resp. Fed Napětí na ropném trhu dále opadává, a tak i cena ropy Brent padá pod hranici 64 USD barel . Přestože Saúdská Arábie včera uvedla, že je přesvědčena o íránském podílu na víkendových útocích, její rétorika zůstává možná až překvapivě umírněná. O poznání vyhrocenější se v tuto chvílí zdá přístup Spojených států a Donalda Trumpa, který oznámil, že plánuje dále zpřísnit již tak bezprecedentně tvrdé sankce vůči Teheránu. Celkově se však zdá, že ani jeden ze zúčastněných aktérů nemá zájem situaci dále výrazně eskalovat, neřkuli přejít do ozbrojeného konfliktu.