Bankéř bankéřů: Na globální recesi ještě nesázejte

Světová ekonomika ještě není na pokraji globální recese, myslí si šéf Banky pro mezinárodní vypořádání (BIS), která bývá označována jako centrální banka centrálních bankéřů.

„Zcela jistě to zpomaluje. Zpomalilo to významně,“ řekl v rozhovoru s agenturou Bloomberg ředitel BIS Agustin Carsens. „Existují nějaké modely, podle kterých pravděpodobnost recese vzrostla, ale jistotě je to stále ještě vzdálené.“

Přesto Carstens centrální bankéře upozorňuje na nutnost opatrně balancovat při opětovném rozvolňování měnové politiky, aby se vyhnuli zvyšování budoucích rizik.

„Centrální banky musí být velmi obratné, aby došli k adekvátní rovnováze,“ myslí si Carstens. „Pokud, co týče se negativních úrokových sazeb, zajdeme příliš daleko, čímž povolíme přílišné pátrání po výnosech, mohli bychom dát vzniknout situaci, kde se v budoucnosti mohou začít zhmotňovat hrozby pro finanční stabilitu.“

Centrální banky po celém světě zápasí s tím, jak si poradit se slábnoucím růstem, zatímco obchodní rozepře USA hned na několika frontách rozdmýchávají nejistotu pro spotřebitele i společnosti. Americký Fed v červenci zmínil výhled globálních rizik při svém prvním snížení úrokových sazeb za poslední dekádu. Trh pak obecně očekává, že americká centrální banka tento krok dnes zopakuje.

Očividným problémem je obchodní politika, říká Carstens, bývalý guvernér mexické centrální banky. Pokud bychom měli jinou obchodní politiku, centrální banky by nebyly tak moc tlačeny k podpůrné měnové politice, která vyčerpává prostor bank pro zásah, dodává Carstens.

Globální ekonomický výhled se před blížícími se každoročními setkání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu zhoršuje. MMF se připravuje aktualizovat svůj výhled růstu světového HDP, v červenci přitom odhad snížil na 3,2 %, nejnižší hodnotu od finanční krize.

Zdroj: Bloomberg