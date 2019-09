Closing Bell & výhled na 18. 9. – co přinese trhům FED?

Po hektickém úvodu týdne, kdy se pozornost upírala k ceně ropy, přišlo dnes zklidnění. Hlavní indexy v závěru mírně rostly a ropa se zklidnila po prohlášení Saúdské Arábie o tom, že produkce zařízení bude obnovena do konce září. Ropa díky tomu klesla přibližně o šest procent pod cenu 59 USD za barel.

Pozornost se od ropy přesouvá k zítřejšímu zveřejnění závěrů zasedání centrální banky. Očekává se druhé letošní snížení úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Bedlivě bude sledován doprovodný komentář, který by mohl naznačit, kam budou směřovat další kroky centrální banky. Právě výhled dalšího vývoje by mohl být pro investory zklamáním. Ekonomická data poslední doby byla solidní a roli může sehrát i názorová nejednotnost členů výboru.

Grant Capital a.s. / Nejlepší spojení s kapitálovými trhy



Společnost Grant Capital již přes 10 let poskytuje podporu pro obchodování a investování na kapitálových trzích v USA i Evropě. Zákazníkům připravuje individuální investiční záměry. Aktuálně využívá zejména programovatelné technologie pro robo-advisory, které zákazníkům nabízí chytré a efektivní řízení rizik obchodování odbourávající zejména psychologické překážky dnešního investora.

Více na: www.grantcapital.cz