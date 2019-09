12.h - akciov trhy vyčkávají na další impulsy, ropa hledá směr, měny zrovna tak, BCPP koriguje včerejší osamocený růst

Evropské akciové trhy jsou v průběhu dnešního dopoledne silně nejisté. USA s Íránem se častují siláckými komentáři a ropa spíše opatrně reaguje na včerejší historickou rallye. Zástupci USA a Číny údajně budou tento týden jednat ve Washingtonu. Negativně působí narůstající přesvědčení trhu, že americký Fed by nakonec nemusel přistoupit ke snížení sazeb a to především proto, že k tomu vlastně není žádný pádný důvod. Většina makroekonomických zpráv z poslední doby byla nad odhady trhu a skokový růst cen ropy je výrazně proinflačním signálem takže jde vlastně proti poklesu sazeb.Eurodolar dnes dopoledne nejistý. Koruna euru oslabila nad 25,9. Ropa vstoupila do obchodování růstem, ale stále se ještě pohybuje pod včerejšími večerními maximy. Saudi vyčíslují škody a snaží se odhadovat jejich nápravu. Západní svět spolu se šejky hledají viníky víkendových útoků. USA, SA a také NATO ukazují prstem na Írán. Ten se k tomu nemá a označuje to za nesmysl. Trump a Khamenei se předhánějí v siláckých gestech. BCPP dopoledne umírněně koriguje včerejší růstovou rallye. Tituly, které včera nejvíce rostly jsou dnes pro změnu lídry korekce. Nejvíce ztrácí akcie Erste a KB, nedaří se ČEZu