12.h - akciové trhy ze skokového růstu ropy žádnou radost nemají ba spíše naopak, euro slabší, ropa + 9%, BCPP lehce v plusu

Evropské akciové trhy vstupují do nového týdne pod silnějším prodejním tlakem. Obecně se dá říci, že akciové trhy ze skokového růstu cen ropy způsobeného víkendovými útoky na ropnou produkci v Saúdské Arábii vůbec žádnou radost nemají ba spíše naopak. Je to další z nepříjemných komplikací a nejistot, jež nemůže přinést vůbec nic dobrého.Navíc pokračuje už celkem nepřehledné divadlo brexitové křeče a komplikuje se situace v Itálii , kde bývalé premiér Matteo Renzi oznámil, že opustí Demokratickou stranu a založí své vlastní centristické hnutí. Množí se kritika stimulačního balíčku ECB, který byl oznámen minulý týden.LSE odmítla nabídku převzetí od hongkongské burzy. Euro dopoledne lehce oslabuje vůči dolaru euru oslabuje opětovně do blízkosti hranice 25,9. Ropa po útocích poskočila o cca 9%. Podle expertů by útok mohl přinést růst cen o cca 10 dolarů na barel, což by mohlo navýšit ceny PHM o cca 25 centů na každý galon. Záviset bude ovšem na skutečném a celkovém rozsahu škod a výpadků a komunikaci ze strany SA o tom, jak je hodlá zvládnout a urovnat. BCPP dnes jde proti obecnému trendu a lehce posiluje. Daří se především O2 ČEZ a také bankám.