Tabáková lobby se snaží zmírnit navrhovanou podobu novely zákona

Současný návrh ministerstva financí, který by měl v příštím roce zdražit krabičku cigaret o 9-12 Kč, se snaží zmírnit tabákové společnosti. Ty hodlají prosadit rozklad navrhovaného zvýšení daně do dvou let. Konkrétně pak od února 2020 nejvýš o 8 korun a v dalším roce o 5 korun. Snahu o rozložení uvažované spotřební daně na tabák, která má podobu pozměňovacího návrhu, vnímáme lehce pozitivně, protože postupnější zvyšování daně by mělo menší negativní dopad do spotřeby tradičních cigaret. Naopak strmé zvýšení daně by mohlo pomoci poptávce po alternativních cigaretách, které jsou zdaněny nižší sazbou a mohly by tak být více upřednostňovány. Na tomto poli v ČR vede zatím PMČR se svými bezdýmovými produkty (IQOS resp. Heets).







