Čo sa deje na trhu s eurom?

Po včerajšom zasadaní ECB začalo euro oslabovať, keďže centrálna banka zaujala holubičí postoj, zaviedla program kvantitatívneho uvoľňovania v objeme 20 mld. eur mesačne, znížila úrokové sadzby pre program TLTRO o desatinu percentuálneho bodu, ako aj depozitné úrokové sadzby o desatinu percentuálneho bodu a zaviedla tzv. odstupňovanie bankových rezerv.

Avšak bezprostredne po zasadaní začala európska spoločná mena posilňovať a to najmä z jedného jediného dôvodu. Trumpov vyjednávací tím jedná s čínskou stranou ohľadom podpísania tzv. čiastkovej obchodnej dohody, ktorá by zahŕňala zrušenie časti ciel, čo by mohlo opätovne podporiť obchodnú výmenu medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta a podporiť globálny hospodársky rast, z ktorého by samozrejme výrazne ťažila Európa, keďže USA a Čína patria medzi najdôležitejšie exportné trhy Európy.

Za spomaľovaním hospodárskeho rastu v Európe (čo prinútilo pristúpiť k stimulom ECB) stála najmä obchodná vojna medzi USA a Čínou, a teda každá pozitívna správa ohľadom obchodnej dohody prirodzene vedie k tomu, že ECB nebude musieť pristupovať k dodatočným stimulom na podporu ekonomiky.

Dôkazom toho je dlhopisový trh, ktorý odzrkadľuje očakávania investorov ohľadom budúcich krokov ECB.

Na nižšie uvedenom obrázku si môžeme všimnúť, že ešte včera trhy počítali s 38,6% pravdepodobnosťou, že ECB pristúpi na novembrovom zasadaní k ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb o desatinu percentuálneho bodu (na -0,6%). Zdroj: Bloomberg

Na obrázku vyššie si môžeme ale všimnúť, že po včerajších pozitívnych správach ohľadom obchodnej dohody už trhy neočakávajú, že ECB pristúpi k ďalšiemu zníženiu sadzieb. Trhy teda počítajú s tým, že centrálna banka nebude pristupovať k dodatočným stimulom, pretože dosiahnutie dohody medzi USA a Čínou podporí hospodárstvo eurozóny. Zdroj: Bloomberg

Na základe toho sa európska spoločná mena dostala na najvyššie úrovne od augusta 2019. Zdroj: xStation5