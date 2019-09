Pražská burza zatraktivnila / BIG EXPERT - akcie: v týdnu od 9. 9. 2019

Pomalu se přibližujeme k poslední čtvrtině roku, ve které dle mého pražská burza zaznamená pozitivní směrování. Navíc současný stav indikuje, že by pražská burza měla, doufejme již jen letos, potvrdit svůj volatilní vývoj z posledních let, kdy jeden rok roste, následující naopak klesá (děje se od roku 2014). Letos k 11. září dle indexu PX aktuálně přidává téměř 5,8 %. V závěru roku predikuji nakonec zhodnocení alespoň 8 %.

Ukázat to dokázaly již akcie ERSTE, které po poklesu zároveň k výrazné technické hranici u cca 740 Kč, resp. pod 29 EUR v domovské rozhodující Vídni, zamířily zpět výše. U nich však již větší výraznější potenciál spíše nečekám, když titul je mnohem citlivější na ekonomický vývoj v Evropě. A v tomto ohledu asi budou přetrvávat obavy, i když své mohou také sehrát kroky ECB.

Atraktivněji se tak nyní jeví jiný bankovní titul - Komerční banka. Ten se ocitl na 3letých minimech. U něj lze zmínit výraznou technickou hranici pod 810 Kč, kterou již otestoval. Zkrátka pokles titulu pod 800 Kč by již znamenal ceny z roku 2013! A k tomu by nemělo dojít. Hospodaření banky totiž roste a neměly by s ním ani výrazně zamíchat zvyšující se kapitálové požadavky regulátora či zakládaný fond. Titul přinejmenším nabídne stejnou dividendu jako letos (51 Kč). Spíše však očekávám řádově o koruny vyšší požitek. Každopádně i jen při zachování, současná cena indikuje dividendový výnos 6,2 %. Tak vysoký u titulu vůbec nebývá zvykem.

U banky MONETA lze sice očekávat ještě v příštím roce pokračující pokles požitku pro akcionáře, nicméně mělo by se již jednat o dno. Při predikované dividendě 5,40 Kč je nyní dividendový výnos ve srovnání s akciemi KB ještě o procentní bod vyšší. U titulu však navíc stále očekávám, že se ukáže zájem nějakého významného investora, který začne výrazněji, a za vyšší ceny, budovat svou pozici a stane se novým strategickým investorem.

Závěrem nutno zmínit akcie O2 - vlastně dividendového lídra pražské burzy. Obavy z možného příchodu čtvrtého operátora na trh a obecně tlaku na marže, by mohl již být zahrnut v ceně. Když také navíc firma spustila znovu odkup akcií, jak jsem informoval již 2. září. Tak jako tak výrazné zhoršení hospodaření zkrátka neočekávám. Důvodem jsou fixní náklady v souvislosti také s nakupováním služeb od CETIN a evidentní pokračující strategie firmy na růst příjmů z jiných služeb. Uvést lze především O2 TV, kde firmě vlastně může pomoci přechod na DVB-T2. O2 si dovoluje, právě vzhledem k fixním nákladům, získávat nové zákazníky třeba i jen za korunový paušál. Sází však na druhotné příjmy, ať už dle všeho s výraznou marží prodávaný hardware (set top box) či třeba následné nákupy filmů od klientů. Prostě přetrvávající vysoká dividenda zůstává od O2 ve hře nejen v roce 2020.

Jiří Zendulka, Kurzy.cz

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 9. 9. 2019.

Odhad pro období od 9. 9. 2019 do 7. 10. 2019 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat PHILIP MORRIS ČR ↑ 42 13 660 1 3 2 0 0 VIG ↑ 42 589 2 1 3 0 0 PFNONWOVENS ↑ 25 682 0 3 3 0 0 ČEZ ↑ 25 516 1 2 2 1 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 25 811 1 1 4 0 0 CETV ↑ 25 106,4 1 2 2 1 0 O2 C.R. ↑ 17 215 1 0 5 0 0 MONETA MONEY BANK ↑ 8 75,4 0 2 3 1 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 8 778,6 0 1 5 0 0 AVAST 0 109 0 1 4 1 0

Odhad pro období od 9. 9. 2019 do 9. 3. 2020 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat PHILIP MORRIS ČR ↑ ↑ 50 13 660 2 2 2 0 0 VIG ↑ 25 589 1 2 2 1 0 PFNONWOVENS ↑ 25 682 0 3 3 0 0 ČEZ ↑ 25 516 1 1 4 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 25 811 1 1 4 0 0 CETV ↑ 17 106,4 0 3 2 1 0 O2 C.R. ↑ 8 215 1 0 4 1 0 MONETA MONEY BANK ↑ 8 75,4 1 1 2 2 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 8 778,6 0 2 3 1 0 AVAST ↑ 8 109 0 2 3 1 0

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Chrvala

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia