Kryptomeny: Libra sa pokúša získať licenciu od švajčiarskych regulátorov

<br>

• Projekt Facebooku pod názvom Libra sa pokúša získať licenciu vo Švajčiarsku

• Gemini začína svoju službu úschovy, čo podporuje až 18 kryptomien

• Bitcoin sa neustále pohybuje pod 75DMA



Projekt Facebooku sa pokúša získať licenciu od švajčiarskych regulátorov

Od vydania našeho posledného článku ohľadom kryptomien z minulého týždňa sme na trhu kryptomien videli zmiešaný vývoj. Zatiaľ čo hlavné digitálne meny ako Litcoin, Ethereum alebo Dash boli svedkami určitého nárastu cien, Bitcoin sa vyvíjal opačným smerom a stratil časť svojej hodnoty. Pokiaľ ide o zaujímavé správy týkajúce sa kryptopriemyslu, oplatí sa pozrieť na to, čo Facebook nedávno ohlásil. Konkrétne americká spoločnosť chce získať licenciu švajčiarskeho platobného systému pre svoj nedávno narodený projekt s názvom Libra. Najväčšia svetová spoločnosť v oblasti sociálnych médií dodala, že sa snaží rozšíriť nad rámec sociálnych sietí a posunúť sa smerom k elektronickému obchodu a globálnym platbám. Z tohto dôvodu je potrebné, aby projekt Libra schválili rôzne regulačné orgány vrátane švajčiarskeho - FINMA. Asociácia Libra so sídlom v Ženeve uviedla: „Zúčastňujeme sa konštruktívneho dialógu s FINMA a vidíme uskutočniteľnú cestu, aby sa sieť s otvoreným zdrojovým kódom stala regulovaným platobným systémom s vysokým zabezpečením,“ na druhej strane americký zástupca vo veciach terorizmu a finančného spravodajstva, Sigal Mandelker v utorok uviedol, že každý projekt kryptomien musí spĺňať najvyššie štandardy v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu teororizmu, ak chce začať podnikať.

V posledných dňoch bol zaznamenaný mierny nárast cien naprieč hlavnými kryptomenami s výnimkou Bitcoinu, ktorý zaznamenal pokles. Zdroj: xStation5

Gemini začína svoju službu úschovy

Gemini, nová kryptomenová burza v New Yorku založená v roku 2014, nedávno spustila svoju vlastnú službu úschovy s názvom Gemini Custody. Ako spoločnosť uviedla, nová služba má umožniť svojim zákazníkom kontrolovať zostatky, sťahovať výpisy z účtov, iniciovať výbery a udeľovať audítorom prístup len na prezeranie potvrdzujúcich zostatkov, transakcií a aktivít, ako si to môžeme prečítať na stránke Cointelegraph. Klientom Gemini sa okrem toho umožní, aby mohli obchodovať so svojimi aktívami bez toho, aby museli prevádzať svoje prostriedky z tzv. „cold storage“. Doteraz získala podporu až 18 digitálnych mien vrátane Bitcoinu (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Etherea (ETH) a Litecoinu (LTC), ako aj nasledujúcich iných kryptomien ERC-20: 0x (ZRX) , Augur (REP), Basic Attention Token (BAT), Bread (BRD), Dai (DAI), Decentraland (MANA), Enjin (ENJ), Flexacoin (FXC), Gemini dollar (GUSD), Kyber Network (KNC), Loom Network (LOOM), Maker (MKR) a OmiseGo (OMG). Generálny riaditeľ spoločnosti, Tyler Winklevoss, uviedol: „Od prvého dňa si Gemini uvedomila potrebu prvotriedneho riešenia úschovy, ktoré je bezpečné, kompatibilné a ľahko použiteľné pre jednotlivcov a inštitúcie na celom svete.“

Bitcoiny stále odolné

Cena Bitcoinu sa stále pohybuje pod kľúčovou krátkodobou rezistenciou vo forme 75DMA. Všimnite si, že keď sa cena pred niekoľkými dňami pokúsila posunúť nad túto líniu, vytvorila sa sviečka padajúcej hviezdy a následne sa cena znížila. Pevnú podporu možno nájsť v blízkosti 9500 dolárov a ak by cena klesla pod túto úroveň, mohla by povzbudiť viac predajcov, aby vstúpili na trh. Zdroj: xStation5