Souhrn 10.9. - akciové trhy v plusech s vyhlídkou na stimulaci ECB, euro slabší, ropa v plusech, BCPP se dařilo

12.h - Evropa lehce roste díky zmírnění obchodní války a v očekávání ECB, euro oslabuje,

ropa roste díky Iráku a poklesu zásob v USA, BCPP roste

Hlavní zprávy dne

Pražská burza v polovině týdne konečně dosáhla alespoň průměrné likvidity a celkem uspokojivě rostla.Evropské akciové trhy se dnes ocitly také vesměs v plusech. Investoři s nadějí vyhlížejí zítřejší rozhodnutí ECB o dalším nastavení sazeb a pozornost věnovali také určitému zmírnění napětí mezi USA a Čínou poté, co druhá velmoc oznámila uvolnění přístupu zahraničních firem k podnikání v zemi a také oznámila seznam 16 produktů respektive oblastí, které budou vyjmuty z odvetných cel vůči americké produkci.Situace kolem ECB ukazuje, že trh vesměs věří v nějakou další stimulaci evropské ekonomiky . O konkrétních podobách a rozsahu se živě spekuluje.Situace kolem Brexitu se dále motá, když skotský soud rozhodl, že právě probíhající 5týdenní přerušení fungování britského parlamentu je nezákonné. Celou věcí se bude nyní zabývat britský nejvyšší soud. Jeho rozhodnutí může případně zkrátit vynucenou přestávku ve fungování parlamentu.US trhy dopoledne lehce posilují. Kromě již zmíněného lehkého zmírnění tlaků mezi USA a Čínou by trh mohl pozitivně vnímat další Trumpův velmi ostrý výpad namířený vůči politice Fedu - blíže viz níže. Euro před zítřejším rozhodnutím ECB oslabuje k dolaru i libře. Koruna euru oslabuje opětovně do těsné blízkosti hranice 25,9. Ropa neudržela dopolední pozitivní ladění, jež vycházelo ze zpráv Iráku o snížení své produkce a poklesu zásob v USA. Změnu zřejmě přineslo snížení odhadů růstu globální poptávky z pera analytiků ropného kartelu OPEC. Vývoj poptávky je pro ropný trh naprosto klíčovou otázkou, která by měla za normálních okolností přebíjet většinu ostatních motivů. BCPP se dnes svezla na obecné pozitivní vlně. Zájem se soustřeďoval na akcie Erste , dařilo se také O2 a poslední den s nárokem na mezitímní dividendu také akciím Avastu, které umazaly v podstatě všechen včerejší výraznější propad.