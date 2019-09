Taylor: Ekonomická aktivita podle nočních světel

Tim Taylor si na svém populárním blogu The Conversable Economist všímá toho, jak je propojena ekonomická aktivita a noční osvětlení dané země. V první řadě píše, že ho nikdy nepřestává udivovat, jak ohromný je v této oblasti rozdíl mezi Jižní a Severní Koreou. A poukazuje i na to, jak dramaticky se za poslední roky změnila situace v celé Asii.



Následující obrázek z článku „Illuminating Economic Growth: Satellite images of the earth at night reveal the pace of economic growth and much more“ z Finance & Development ukazuje zmíněný rozdíl na Korejském poloostrově:









Taylor píše, že podle různých odhadů se velikost severokorejské ekonomiky pohybuje mezi 32 – 50 miliardami dolarů s příjmy na hlavu mezi 1 238 – 1 700 dolary. Hrubý domácí produkt Jižní Koreje dosahuje podle oficiálních čísel 1 619 miliard dolarů s příjmy na hlavu ve výši 31 362 dolarů . Ekonom ale dodává, že pohled na rozdíly v nočním osvětlení toho možná o ekonomické vyspělosti obou zemí ukazuje více.Pozoruhodné je i porovnání osvětlení celé Asie z roku 1992 a roku 2013. V prvním z následujících dvou obrázků vidíme matně obrys Indie, výše popsaný rozdíl na korejském poloostrově a také jasně zářící Japonsko:Z druhého obrázku je podle Taylora zřejmé, jak obrovský ekonomický skok učinila Indie a Čína (a jak bylo zmíněno, jde o rok 2013):Autor zmíněného článku Jiaxiong Yao tvrdí, že vztah mezi ekonomickým rozvojem a mírou nočního osvětlení není lineární a nemá všude stejnou sílu. Bohaté země jsou skutečně více osvětlené než jejich rozvíjející se protějšky. Existuje ale řada výjimek. Země na severu Evropy „byly vždy nejjasnějšími místy na světě“, ale „Japonsko není o moc jasnější než Sýrie před arabským jarem, což je pravděpodobně dáno snahou o co největší energetické úspory“. Ve vyspělých ekonomikách pak podle ekonoma roste noční osvětlení asi polovičním tempem než HDP . Noční osvětlení může být podle Taylora použito jako nástroj pro odhad HDP v zemích, které nejsou schopny poskytnout oficiální odhady, například kvůli ozbrojeným konfliktům.Zdroj: The Conversable Economist, Finance & Development