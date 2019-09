O2 Czech Republic pod výprodejním tlakem neoprávněně (Ozvěny trhu)

Akcie telekomunikačního operátora O2 Czech Republic na konci srpna klesly na svoje tříleté minimum. Jedním z důvodů může být to, že akcie byly v listopadu loňského roku vyřazeny z atraktivních indexů MSCI kvůli nízkému free floatu, neboli volně obchodovatelnému počtu akcií. Cenové skoky dolů, které jsou patrné na dlouhodobějším grafu, jsou způsobené výplatou dividend, respektive části emisního ážia. Přesto vývoj v průběhu léta nelze vysvětlit jen distribucí akcionářům. Obchodníci musí akciím nevěřit i z jiného důvodu. Tím může být plánovaný příchod čtvrtého operátora a s tím spojená chystaná aukce kmitočtů. Nejsou zatím zcela známé podmínky, za jakých budou moci operátoři získat nové frekvence. Zároveň je ale jasné, že budou příznivější pro nového konkurenta. Jiným faktorem může být stále přísnější a přísnější regulace. V nedávné době došlo ke zrušení roamingových poplatků, byly upravovány podmínky pro přechod k jinému operátorovi, zvyšují se tlaky na nižší ceny poskytovaných služeb nebo virtuální operátoři se chtějí domoci lepších služeb a cen na velkoobchodním trhu. Dalším protivětrem je nařčení z možného omezování hospodářské soutěže kvůli sdílení sítí s T-Mobile, které může vyústit až v pokutu ve výši 10 % celoročního obratu.

Přitom hospodaření O2 Czech Republic není vůbec špatné. V prvním pololetí letošního roku výsledky překvapily spíše pozitivně a například EBITDA marže přes všechna vyjmenovaná úskalí dlouhodobě roste. Samozřejmě nemůžeme očekávat, že ziskovost firmy poroste raketovým tempem. Na to je firma již příliš vyzrálá a bez akvizic dvouciferných temp určitě nedosáhne. Ale to není na škodu. Naopak O2 CR je prakticky nezadlužená společnost, schopná generovat dostatečně vysoké provozní cash flow na financování rozvoje a modernizaci sítí a také štědré dividendové politiky. Co více si může přát defenzivní akciový investor než téměř 10% dividendový výnos? Ano, očekávám, že O2 Czech Republic udrží svoji současnou dividendovou výplatu společně s částí emisního ážia, což za předchozí tři roky představovalo celkem 21 CZK na akcii ročně. Z emisního ážia, které před začátkem jeho rozdělování činilo 36 CZK na akcii, byla zatím vyplacena třetina.

Firma zároveň nabízí zpětný odkup akcií. V posledních týdnech začala být v této oblasti opět aktivní, zatímco vloni například žádné vlastní akcie nenakoupila. Ve vzduchu visí otazníky, proč O2 CR znovu nakupuje. Je důvodem nízká cena akcií a snaha ji opět povzbudit směrem nahoru? A podpořit tak skomírající obchodní aktivitu? Nebo má firma tolik hotovosti, že neví, co s ní? A nebo nakoupené akcie zruší, čímž se nepřímo zvýší podíl majoritního vlastníka PPF a ten pak bude chtít vytěsnit minoritní akcionáře? Těžko říci, ale poslední argument mi přijde nejméně pravděpodobný s ohledem na to, že PPF podle dřívějších informací drží podíl v O2 CR jako finanční investici bez snahy operátora plně ovládnout. Věřme, že silný fundament nakonec obchodníky k nákupům opět přiměje.