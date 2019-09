Souhrn 9.9. - trhy vyhlížejí další vývoj brexitu a rozhodnutí ECB, euro silnější, ropa silně roste díky SA, BCPP lehce v plusu

12.h - Evropa vstupuje do nového týdne obezřetně a vyhlíží další posun Brexitu a rozhodnutí ECB, eurodolar v klidu,

ropa v plusech, BCPP lehce roste

Hlavní zprávy dne

Pražská burza vstoupila do nového týdne pouze mírným růstem při silně podprůměrné likviditě.Evropské akciové trhy v úvodu týdne nejisté. Trhy se sice po většinu dne držely v lehkých plusech, ale v samotném závěru dne se některé neudržely a klesly do mírného minusu. Investoři vyhlížejí další vývoj Brexitu a také rozhodnuté ECB v polovině týdne o nastavení sazeb. Obě události jsou mírně řečeno nejisté.Ve věci brexitu jde o to, jestli budou předčasné volby a co se stane před vynucenou 5týdenní přestávkou ve fungování parlamentu.Ohledně ECB trhy nejvíce odhadují, že přijde s další stimulací v podobě snížení sazeb, ale už minulý týden se objevily komentáře v tom smyslu, že nic takového není nutné, což zanechává určitou pachuť nejistoty.Slabá makra ohledně čínského vývozu trh nijak zvlášť nepoznamenala.US trhy v úvodu svého obchodování zahajují nový týden v lehce optimistické náladě, což pramení z opětovně šířeného optimismu ohledně dohody USA s Čínou. Dnešní čínská makra naznačila, že probíhající pře má na čínskou stranu přeci jen negativní vliv a ne zrovna malý. V předchozích měsících se přitom zdálo, že Čína bude schopna výpadek směrem k USA nahrazovat přesměrováním směrem k jiným partnerům. Dnešní data o vývoji obchodu toto rozhodně nepotvrdila ba spíše naopak. Trh by mohl nyní spekulovat, že Čína bude o něco povolnější k jednáním a k dosažení nějakého řešení. Euro se první polovinu dne k dolaru spíše jen hledalo, aby ve druhé polovině dne začalo posilovat. Koruna euru slábla. Ropa dnes silněji posílila poté, co nový ropný ministr Saúdské Arábie oznámil, že se nechystají žádné zásadní změny v nastavení současného směru politiky SA ani celého OPECu a jeho spojenců s ohledem na záměr nadále se snažit držet stabilní cenovou hladinu na trhu prostřednictvím regule své vlastní produkce. BCPP po většinu dne lehce rostla díky zájmu o akcie Erste , Avastu a ke konci také ČEZu . Proti se stavěla lehce prodejní nálada na domácích bankách.