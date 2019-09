Trhy čekají na další záchranné lano

Minulý týden se na finančních trzích nesl znovu v optimistickém duchu, když se do zelených čísel dokázaly dostat indexy V USA, Evropě i v Asii. Náladě na trzích vydatně pomáhají zprávy, týkající se opětovných zahájení jednání mezi USA a Čínou, které se v dalších týdnech už poněkolikáté pokusí najít společnou řeč v řešení otázky vzájemného uspořádání obchodních vztahů. Klíčový pro aktuální ocenění většiny aktiv je ale ještě jeden faktor, a to výrazně nižší úroveň dluhopisových výnosů a jejich prudký pád z posledních měsíců. Právě tento trh bude v nadcházejících dvou týdnech velmi sledovaný. Příští týden nás totiž čeká zasedání americké centrální banky, která by měla letos podruhé snížit úrokové sazby o 25 bazických bodů. Část trhu přitom stále doufá, že by sazby mohla snížit dokonce o půl procenta. Již tento čtvrtek pak o sazbách bude rozhodovat Evropská centrální banka a i od ní trh čeká další monetární stimul. Snížení depozitní sazby ještě více do záporu, až na -0,5 %, se zdá být téměř hotovou věcí. Část trhu ale věří, že bychom se mohli dočkat i restartu kvantitativního uvolňování. Centrální banky měly dosud situaci pevně v rukou a právě díky jejich všudypřítomnosti zatím trhy, navzdory všem komplikacím, zůstávají relativně klidné. Nadcházející dva týdny ukáží, zda tento klid stojí skutečně na pevných základech.