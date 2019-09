Ranní glosa: Týden ve znamení brexitu a ECB

Tento týden pravděpodobně trhy nejvíce rozhýbe opět dění kolem brexitu a posléze ECB. V pondělí má Boris Johnson namířeno do Dublinu a bude vyjednávat o možných změnách v irské pojistce/nových hranicích (irský premiér od schůzky příliš nečeká). Zatímco později během dne bude britský parlament hlasovat o předčasných volbách , které s vysokou pravděpodobností zamítne. Boris Johnson tak může víc a víc koketovat s možnostmi, jak odbojný parlament obejít (ústavní soud, neuposlechnutí parlamentu). I když věříme, že nakonec bude rozhodnutí parlamentu respektovat, další zisky libry zatím nepovažujeme za pravděpodobné.Ve čtvrtek se mezitím bude ECB snažit slovy hlavního ekonoma Olliho Rehna překvapit trhy něčím “velkým”. Nemusí to však být úplně jednoduché. Výnosy dvouletých eurových výnosů se již skoro všude v eurozóně pohybují pod dnešní depozitní sazbou ECB. Očekávání trhů tedy nejsou malá. Navíc někteří členové bankovní rady se vyjádřili proti opětovnému spuštění politiky QE (skupování aktiv z trhu). Může tedy dojít i na výraznější pohyb sazeb směrem dolů (o 20 bps), proti kterému se v Německu, Nizozemí, ale i ve Francii nezdvihl takový odpor. Možná i proto, že současně s tím bude představen nový systém dvojitého úročení, který by měl bankám kompenzovat negativní dopady záporných sazeb do jejich hospodaření. I tak ovšem platí, že pokud QE zůstane mimo hru, bude to muset trhům dobře odkomunikovat. Jinak hrozí naopak překvapení negativní, které si asi ani jestřábi v bankovní radě moc nepřejí. Nebo se nakonec centrální bankéři dohodnout na kompromisní relativně malé verzi QE (25-30 miliard euro na 6 měsíců) s možností dalšího natažení…Pokud se ECB nakonec podaří pozitivně překvapit, může to být dozajista cítit i ve střední Evropě . A i koruna by načas mohla zapomenout na testování úrovní v blízkosti EUR/CZK 26,0.