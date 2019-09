Buffett: Hlavní měřítko úspěšného života

Když v roce 2017 hovořili Bill Gates a Warren Buffett před studenty na Columbia University, dostali od jednoho z nich zajímavou otázku týkající se jejich zkušeností a vztahů s ostatními lidmi. Buffett odpověděl, že se pohybujeme tím směrem, jakým jdou lidé, se kterými máme nějakou vazbu. Takže je důležité „spojovat se s lidmi, kteří jsou lepší než vy“.



CNBC podotýká, že Buffett v podobném duchu odpovídal již dříve. V roce 2001 na University of Georgia řekl: „V podstatě platí, že když se dostanete do mého věku, budete úspěch ve svém životě měřit tím, kolik lidí vás má skutečně rádo. Znám lidi, kteří mají hodně peněz a všude je zvou. Jenže pravda je taková, že rád je nemá nikdo. Pokud mám v mém věku hodně peněz na účtu, ale nikdo o mně nesmýšlí hezky, je můj život pohroma.“

V roce 2017 Buffett řekl, že z lidí, kteří nás mají rádi, je zdaleka nejdůležitější náš partner. To je podle něj naprosto klíčová věc a investor dodal, že své první ženě Susan vděčí za mnohé. Ta s ním podle jeho slov měla obrovskou trpělivost, „trvalo to, ale nakonec mě změnila.“ CNBC podotýká, že v určitém ohledu „Susan udělala z Buffetta to, čím je dnes“. Povzbuzovala jej totiž v tom, aby se zajímal o lidská práva, podporoval charitu a stal se veřejně činný.



Bill Gates je Buffettovým dlouholetým přítelem a na Columbia University řekl, že „někteří vaši přátelé z vás dostanou to nejlepší a do takových vztahů je třeba investovat“. CNBC podotýká, že jeho i Buffetovy poznámky pak ukazují, jak důležité je, jakými lidmi se obklopíme.



„Výzkum ukazuje, že lidé, kteří mají kolem sebe silnou podporu, přátele a partnery, čelí menší pravděpodobnosti, že budou trpět depresemi, společenskou izolací a následně zhoršením fyzického zdraví,“ píše CNBC. A uzavírá s tím, že Gates jednou hovořil o tom, že nejlepším měřítkem jsou pro nás následující otázky: Mají nás lidé, kteří nás obklopují, skutečně rádi? Dělají ze mě lepšího člověka?



