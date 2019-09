Amazon: Konkurence Libry + složitý vztah k BTC

Analytická společnost Cindicator vytvořila velký dotazník pro vybrané analytiky. Amazon byl v 23 % případů označen za vhodného oponenta Libře od společnosti Facebook. Těchto 23 % si zároveň myslí, že Amazon velmi brzo s vlastní kryptoměnou přijde. Přitom Amazon Bitcoin a kryptoměny vždy odmítal. Jedna z nejdůležitějších postav kolem Amazonu Patrick Gauthier při komentování spekulací o Libře řekl:

“V Amazonu nespekulujeme. V Amazonu tvoříme.”

Jak to vlastně je s tímto gigantem a kryptoměnami?

Amazon a odmítnutí Bitcoinu

Amazon má s kryptoměnami velmi složitý vztah. V dubnu 2014 se americký gigant rozhodl nepřijmout Bitcoin jako způsob platby. Vedoucí větve Amazon payments Tom Taylor k tomu tehdy řekl:

Samozřejmě je na nás vyvíjen velký tlak a přemýšleli jsme o tom, [ …] ale zákazníci se vyjádřili, že to není ta správná cesta a nemáme tedy žádné plány k přijímání Bitcoinu jako způsobu platby.

Zajímavé je to, že tento krok přišel pár měsíců po tom, co jiný maloobchodní konkurent Overstock.com začal Bitcoin přijímat.

Taylorův komentář mohl být pochopen jako jistá naděje, ale o pět let a stovky peticí později se nic nemění a ani nic nenasvědčuje tomu, že by se něco změnit mělo.

Faktem zůstává, že Amazon stále kryptoměny a blockchainovou technologii nezatracuje. O měsíc později, v květnu 2014, byl Amazonu udělen patent týkající se Bitcoinu. Ten umožnil, aby zákazníci mohli platit za cloudové výpočetní systémy větve AWS s pomocí některých kryptoměn. Je důležité zdůraznit, že o tento patent gigant zažádal už v roce 2012.

V roce 2017 si gigant koupil několik domén s názvy “amazoncryptocurrencies.com,” “amazoncryptocurrency.com,” a “amazonethereum.com.” Starší doména “amazonbitcoin.com” dodnes odkazuje na hlavní stránku.

Zde se ale jednalo o ochranu značky před zneužitím podvodníky nebo jako obrana před záměnou s Amazon Coin, který byl představen v roce 2013 jako měna pro uživatele čteček Kindle. Tento token ale nemá bohužel žádný užitek.

V dubnu 2018 vyhrál gigant další patent. Ten se týkal kontroverzního systému, který by umožnil vládě a policejním složkám identifikaci koncového uživatele Bitcoinu a jiných kryptoměn. Ačkoliv je vidět, že Amazon má zájem o kryptoměny obecně, je zde velký rozpor s tím, jak měl být podle modly s přezdívkou Satoshi Nakamoto Bitcoin využíván. Na druhé straně je zde vidět, že Amazon se o technologii velmi zajímá.

Amazon a blockchain: spolupráce, snaha o adopci

V prosinci 2017 oznámila větev AWS spolupráci se skupinou R3. Ta má pro Amazon zajistit s pomocí open source programu Corda vývoj decentralizovaných aplikací a zajistit chod systému distributed ledger. Aplikace by potom byly instalovány nebo programovány přímo do platformy AWS.

Zpráva byla pro svět šok. Jen pár dní před oficiálním oznámením spolupráce kritizoval ředitel AWS Andy Jassy blockchain jako technologii, která kromě distributed ledger nemá žádného užitku. A i ten označil za velmi omezený. Navíc dodal, že Amazon nebude využívat nejnovější technologie “jen proto, že je to cool.”

Ještě před tímto prohlášením ale už několik platforem založených na technologii blockchain fungovalo, což ukazuje na zvyšování zájmu Amazonu.

19. dubna 2018 představil Amazon další zajímavý nástroj větve AWS, který vztah s blockchainem ještě prohluboval. Nástroj se jmenuje AWS Cloud Formation Templetes a umožňuje programování decentralizovatelných aplikací založených na blockchainu Ethereum.

Zde ale spanilá jízda AWS nekončí. Dalším partnerem se stal byznysový cloud Kaleido. Jeho hlavním cílem je vývoj plug – and – play aplikací založených na blockchainové technologii. Jeho cílem je eliminace až 80 procent kódu. Kaleido nabízí mnoho protokolů a nástrojů, které zákazníkovi umožní soustředit se na koncového uživatele místo na zvládnutí složitého programovacího jazyka.

Amazon dneška: Nabídky práce a patenty – Bitcoin nikde

A jak si tento gigant vede teď, když medvěd zaútočil a traderům zbyly většinou jen oči v pláč? Je potřeba brát práci s patenty s určitým odstupem. Trh a s technologie jsou stále ve svém počátku. Většinu patentů týkajících se více či méně blockchainové technologie například drží v rukou Bank of America. Je přitom jasné, že některé zústanou přinejmenším nevyužité aspoň několik příštích let.

Je klidně možné, že Amazon má stále nějaké patenty v rukávu. Nedá se ale vůbec říct, že by něj technologie hrála významnou roli, jako je to třeba u čínského obchodu Alibaba. Nicméně určitý postup je vidět a v budoucnu se snad Amazon otevře blockchainu ještě víc, čemuž nasvědčuje i to, že gigant nabízí několik pracovních příležitostí v oboru.

