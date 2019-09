Investoři letos měli jedinou možnost „jak prodělat“

Zhodnocení investic českých investorů tlačí vzhůru i klesající kurz koruny, přes pokračující pnutí v hlavních světových ekonomikách, zhodnocení v akciových podílových fondech stále dosahují nadstandardních úrovní.

Prvenství na žebříčku nejvýkonnějších akciových podílových fondů s regionálním zaměřením stále drží fondy investující na trzích Severní Ameriky. Investoři do těchto finančních produktů letos vydělali v průměru už 16,8 %, resp. 19,6 % (v měně fondu). Druhou skupinou fondů v pořadí jsou fondy investující globálně, i v těchto fondech jsou však silně zastoupeny USA.

Navzdory trvající obchodní válce, vysoké zhodnocení stále drží i akciové podílové fondy se zaměřením na akciové trhy Číny, jež v tomto roce zhodnocují peníze svých investorů o 12,7 % v měně fondu, 15,7 % v české koruně.

Průměrné výkonnosti od začátku roku jednotlivých skupin akciových podílových fondů

Akciový fond Měna fondu CZK Severní Amerika 16,8% 19,6% Globální 14,9% 17,3% Čína 12,7% 15,7% Rozvíjející se trhy Evropa 11,3% 19,7% Eurozóna 11,1% 10,0% Asie (Pacifik) 10,3% 11,8% Střední východ 9,4% 12,2% Evropa 9,3% 9,9% Latinská Amerika 7,0% 9,7% Asie 6,7% 11,6% Asie (kromě Japonska) 5,6% 8,1% Rozvíjející se trhy (globálně) 5,4% 7,8% Turecko 5,4% 3,6% Indie -0,4% 2,0%

Pozn. zdroj: investiční společnosti, data k 1.9.2019

Byť investoři do akcií na pražské burze nemají příliš důvodů k radosti (s průměrným zhodnocením 4,32 % patří akcie v rámci indexu PX k těm nejhůře performujícím v rámci celé Evropy), opačně je tomu u investorů do akciových podílových fondů se zaměřením na střední a východní Evropu, jež si letos připsaly v průměru 11,3 % v měně fondu a 19,7 % v české koruně (pokud bychom brali v potaz právě výkonnost v české koruně, byla by tato skupina podílových fondů tou vůbec nejvýkonnější). Důvody k radosti přidávaly investorům do těchto fondů nejvíce akcie z Ruska (průměrné zhodnocení akcií v rámci hlavního akciového indexu činí letos cca 23 %) a Turecka.

I díky klesajícímu kurzu české koruny, jedinou „možností“ jak prodělat představují letos pouze investice do akciových podílových fondů se zaměřením na akcie indických firem, jež si letos připsaly zhodnocení -0,4 % v měně fondu a 2 % v české koruně.

Pokud jde o konkrétní podílové fondy, nejvyšší zhodnocení si letos připsaly Franklin Gold and Precious Metals Fund (+52,30 %), Amundi Funds Equity Global Gold Mines (46,30 %) a Franklin Technology Fund (32,40 %).*

*vše výkonnosti v české koruně