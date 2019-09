Ranní GBP/USD - Středa 4.9.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

Vývoj na měnovém páru GBP/USD včera nebyl ani trochu nudný a celodenní renge tvořila cca 140 pips. Britská měna z počátku dne masivně oslabovala až do blízkosti necelých 30 pips, kde byla minima v říjnu 2016. Za tímto poklesem ještě stála včerejší špatná data z britské ekonomiky a hlavně snahy britského premiéra Johnsona obejít parlament. S odpoledním příchodem výrobního indexu PMI z americké ekonomiky, který se dostal pod 50 bodů, se situace na GBP/USD rázně otočila a britská měna měla ke konci dne proti dolaru ještě navrch. Při pohledu na D1 timeframe uvidíte nádherný býčí Pin-bar. Podíl na odpoledním posilování britské libry mají rovněž snahy odpůrců BREXITu bez dohody, kterým se včera večer povedlo v Dolní sněmovně prosadit, že dnes ve středu převezmou agendu a do projednávacího plánu zařadí návrh zákona, který by zabránil BREXITu bez dohody.

GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1

V 10:30 vyjde v Británii výsledek indexu PMI služeb. Během odpoledne až večera v časech 15:25, 18:30 a 21:15 postupně promluví tři členové amerického FEDu. Dále je velmi pravděpodobné, že z britského parlamentu se můžeme dočkat nečekaných výroků a činů, což může mít na měnový pár GBP/USD velký vliv a dostat ho do nečekaných situací. Cenové úrovně ponechávám beze změny.

UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.