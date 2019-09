Brexit: Opozice se snaží vrátit úder a zbavit vládu kontroly nad parlamentem. Možný odklad do 31. ledna 2020

Situace kolem Brexitu se dále komplikuje. Opozice spolu s některými rebelujícími členy vládních Konzervativců brojí pro svolání mimořádné schůze britského parlamentu, která by měla řešit snahu opozice zabránit možnosti tvrdého odchodu z EU zcela bez dohod. Pokud na svolání mimořádného jednání skutečně dojde, je pak možné, že se opozice pokusí zbavit vlády kontroly nad parlamentem. Jednalo by se o určitou formu vyslovení stávající vládě Borise Johnsona a jeho vyjednávací strategii pro odluku od EU. Johnson opakovaně uvádí, že jeho cílem není tvrdý brexit bez patřičných dohod, ale zároveň uvádí, že každopádně zemi vyvede z EU ke stanovenému datu 31. října i kdyby k finální dohodě do té doby nedošlo.Dnešní aktivity opozice by mohly mimo jiné vyústit například v další odklad brexitového deadlinu až na 31. ledna 2020.Premiér Johnson varoval své spolustraníky, aby nepodkopávali pozici vlády při vyjednávání s EU. Ti, kteří by snad podpořili dnešní snahy opozice v tom smyslu, že už si nikdy v rámci strany neškrtnou.