Schwab: Je načase, aby investoři začali jednat

„Naše oficiální doporučení ještě neměníme, ale nemusíme být daleko od této změny,“ píše na svých stránkách investiční společnost Schwab ohledně doporučení u jednotlivých sektorů. Podle jejích ekonomů se zatím nezdá, že by se americká ekonomika nacházela v recesi nebo že hrozí její okamžitý příchod. Nicméně rizika rostou, konflikt Spojených států s Čínou se protahuje a eskaluje do bodu, kdy již může mít dlouhodobý dopad na ekonomický růst. Obavy má Schwab i z toho, že Fed sice snižuje sazby a pravděpodobně tak bude činit dál, ovšem efektivita tohoto kroku může být omezená.



Investoři by tak podle společnosti měli využívat pohyby trhu k tomu, aby do svých portfolií přidávali defenzivní tituly, i když ještě není čas na plnou rotaci jejich směrem. Stále totiž existuje možnost dalšího cyklického posilování trhu. Schwab zmiňuje i studii společnosti BCA Research, která tvrdí, že rok po prvním snížení sazeb si nejlépe vedou utility, sektor zboží krátkodobé spotřeby a zdravotní péče. Nicméně v historii došlo i šestkrát k tomu, že byly sníženy sazby, ale nedostavila se recese. Nejlepšími sektory se pak staly technologie a zboží dlouhodobé spotřeby. Trhům by pak také výrazně pomohlo uzavření obchodní dohody, které „nevypadá, že je na spadnutí, ale věci se mohou měnit hodně rychle“.



Schwab k uvedené studii dodává, že plná rotace do utilit a zboží krátkodobé spotřeby je komplikována vysokými valuacemi těchto sektorů. Investoři totiž v honbě za vyššími výnosy již zvedli jejich ceny tak, že se PE pohybují na relativně vysokých hodnotách, podobně jako u sektoru realit. Naopak zdravotní péče tímto vývojem neprošla a její PE se nachází na úrovni dlouhodobého průměru.„Investoři by neměli přecházet z dluhopisů do akcií kvůli snaze dostat se k vyšším výnosům. Rizikový profil těchto dvou aktiv je velmi rozdílný a investiční portfolio by takovým krokem nabralo na rizikovosti více, než by se zdálo. V akciové části portfolia se ale z hlediska výnosu zdají být poměrně atraktivní defenzivní skupiny. Utility nabízí 3,3% dividendový výnos, sektor zboží krátkodobé spotřeby 2,9% dividendový výnos a reality 3,2% výnos. To znamená, že všechny jsou v tomto ohledu nad celým indexem. Nicméně je třeba mít na paměti, že dividendové výnosy nejsou nikdy jisté a mohou se měnit s tím, jak se mění ceny a vyplácené dividendy ,“ připomíná Schwab. A dodává:„Je načase, aby investoři začali pomalu jednat. Během období, kdy celý trh roste a defenzivní sektory zaostávají, by měli pomalu přidávat tyto tituly do svého portfolia, a to zejména v případě, kdy jsou v něm doposud podvážené. Ještě netvrdíme, že přišla recese a neměníme oficiálně svá doporučení. Současná rizika se ale hromadí a je načase vytáhnout ze skříně deštník, abychom byli připraveni na bouři.“