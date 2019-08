Souhrn 30.8. - akciové trhy končí okurkovou prázdninovou sezónu v lehce optimistickém ladění, euro oslabuje, ropa klesá, BCPP rostla díky ČEZ a domácím bankám

12.h - Evropa roste díky smířlivému postoji Číny, euro dále slábne, ropa klesá, BCPP lehce v plusu

Hlavní zprávy dne

Pražská burza zakončila prázdninovou okurkovou sezónu při podprůměrné likviditě růstem v duchu obecného evropského vývoje.Evropské trhy dnes podlehly obecnému uklidnění kolem obchodní války mezi USA a Čínou. Ta včera uvedla, že si nepřeje další eskalaci sporu a naopak by uvítala klidné řešení u jednacího stolu.S pokračující nejistotou investoři sledují vývoj kolem brexitu a pozitivně dnes působila kupodivu také makra a to i ta evropská.US trhy dnes těží rovněž z určitého uklidnění kolem obchodní pře a z poměrně dobrých makroekonomických zpráv naznačujících stále celkem silné základy největší ekonomiky světa.Zajímavé bude sledovat dění v příštím týdnu, který by měl přinést zvýšení likvidity spojené s ukončením prázdninové okurkové sezóny. Budou se také vyhlížet výsledkové zprávy za 3Q roku, ve kterých by měly být již částečně obsaženy projevy vleklé a stále se hrotící obchodní války s Čínou. Euro dnes pokračovalo ve svém oslabování vůči dolaru , které jde na vrub nejistotám kolem brexitu , který se povážlivě přiklání na stranu tvrdé formy zcela bez patřičných dohod s EU. Koruna se dále veze na negativní vlně výprodeje rizikovějších východoevropských měn a pomalu se blíží psychologické hranici 26 za jednotnou měnu. Ropa dnes lehce oslabovala. Růstový motiv v podobě nečekaně silného poklesu stavu zásob v USA z poloviny týdne ztrácí na síle, investoři se vrací k obavám z možného zpomalování globálního růstu a z hrozící ropné nadprodukce, kterou potvrzují stejné statistiky z USA ukazující v minulém týdnu růst produkce na rekordní úrovně. BCPP se dnes sklouzla na obecném zlepšení nálady na akciových trzích. Hlavní měrou se na něm podílel zájem o akcie ČEZ a KB. Bude zajímavé u prvně jmenovaného titulu sledovat, jak se projeví další posun ve věci dostavby JEDU - viz níže.Nedařilo se dnes akciím Erste a Avastu.