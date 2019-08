Americké akcie jsou předražené, preferujeme Evropu

Americké versus evropské akcie. Pokud se podíváme na výkonnost obou regionů za posledních 10 let, zjistíme, že americkým akciím se dařilo výrazně lépe než evropským protějškům. Dle indexu S&P 500 si připsaly zhodnocení 200 %, zatímco evropské akcie pouze 70 %. V korunovém vyjádření je rozdíl ještě markantnější. Americké akcie připsaly zisk 280 %, zatímco evropské akcie 70 %. Stejné je to i v letošním roce. Od začátku roku americké akcie přidávají 14 %, zatímco evropské 10 %.

Americkým akciím se dařilo lépe, protože americké společnosti vykazovaly výrazně lepší dynamiku zisků, rentability vlastního kapitálu (ROE) a navíc používaly rekordní objemy hotovosti ke zpětným akciovým odkupům. Po tomto růstu se nicméně americké akcie dostaly velmi vysoko až k úrovním, které považujeme za vysoce předražené. Valuace jsou podle našeho názoru opravdu nesmyslně vysoko. Naopak valuace evropských akcií se zdají být na mnohem příznivějších úrovních poblíž dlouhodobých průměrů.

Posuďte sami. P/E amerických akcií 11 % nad průměrem, zatímco u evropských akcií 17 % pod průměrem. P/B amerických akcií 27 % nad průměrem, zatímco u evropských akcií 2 % pod průměrem. A konečně P/S amerických akcií dokonce 38 % nad průměrem, zatímco u evropských akcií pouze 16 % nad průměrem.





Celkových kompozitní valuační indikátor amerických akcií dosahuje velmi vysoké úrovně 26 %, zatímco u evropských akcií tento indikátor činí -1 % (0 % je neutrální úroveň). Z valuačních důvodů proto momentálně evropské akcie proti akciím americkým výrazně preferujeme a domníváme se, že by v období příštích měsíců a kvartálů měly vykázat mnohem lepší výkonnost. Valuační mezera mezi americkým a evropskými akciemi by se tak proto postupně měla zavřít nebo alespoň zúžit.



Michal Stupavský, investiční stratég Conseq Investment Management a.s.