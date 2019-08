Americké akcie ve středu mírně posílily (29.8.2019)

Hlavní americké indexy včera rostly o 0,5-1 %. To by samo o sobě nebylo ničím příliš překvapivým, pokud by v úvodu obchodování nezačínaly přibližně půlprocentním propadem. Index Dow Jones Industrial Average tak od svých denních minim dokázal posílit o více než 350 bodů. Volatilita včera tedy byla značná. Nejlépe se dařilo energetickému (Halliburton +4 %, Chevron +0,9 %) a finančnímu sektoru (Bank of America +1,5 %, Citigroup +1,1 %, Goldman Sachs +1,2 %). Naopak nejslabší byl technologický index, ale i zde byly akcie , kterým se vedlo velmi dobře ( AMD +1,9 %, Hewlett Packard +3,3 %, Apple +0,7 %, Nvidia -0,4 %).