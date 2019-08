Americké akcie ve středu mírně posílily

Hlavní americké indexy dnes rostly o 0,5 - 1 %. To by samo o sobě nebylo ničím příliš překvapivým, pokud by v úvodu obchodování nezačínaly přibližně půlprocentním propadem. Index Dow Jones Industrial Average tak od svých denních minim dokázal posílit o více než 350 bodů. Volatilita dnes tedy byla značná. Za růstem však kupodivu nestála žádná konkrétní zpráva. Vše nasvědčovalo tomu, že dluhopisový trh si vzal oddechový čas a akcie toho náležitě využily. Do konce tohoto týdne nás nečekají žádná důležitá makrodata, proto bude i nadále mít hlavní slovo další vývoj v obchodní válce mezi USA a Čínou. Trhy může ovlivnit i další směřování Británie, ovšem jsem názoru, že to bude druhořadé, alespoň pro americké trhy.

Nejlépe se dnes dařilo energetickému (Halliburton +4 %, Chevron +0,9 %) a finančnímu sektoru (Bank of America +1,5 %, Citigroup +1,1 %, Goldman Sachs +1,2 %). Naopak nejslabší byl dnes technologický index, ale nelze povědět, že plošně - i zde byly akcie, kterým se vedlo velmi dobře (AMD +1,9 %, Hewlett Packard +3,3 %, Apple +0,7 %, Nvidia -0,4 %).