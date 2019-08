Skrytí hrdinové v portfoliu pana Buffetta

Warren Buffett je stále ostře sledován a některé jeho investice mohou hýbat nejen náladou na trhu. Investor Sean Williams na stránkách Fool.com píše o těch akciích v portfoliu Berkshire Hathaway, které v jednom bodě nazývá skrytými hrdiny. Jde o tituly, které generují významné dividendové příjmy, a já budu pohledem na ně volně navazovat na své předchozí úvahy o současné (ne)atraktivitě dividendových akcií.



Pan Williams poukazuje na to, že známý investor dostává na dividendách z pouhých pěti skupin akcií cca 3,4 miliardy dolarů ročně. K tomu pan Williams dodává, že dividendové akcie se často pojí s firmami, jejichž management má důvěru v dlouhodobý výhled firmy, a tudíž považuje za rozumné vyplácet část zisků akcionářům. Kéž by tomu tak bylo vždy. Na trhu se totiž také najde pár firem, u kterých se mi spíše zdá, že výplata dividend má tak trochu maskovat zhoršující se fundament. A z hlediska řádného hospodáře by u nich bylo lepší, kdyby dividendy firmy přestala vyplácet a namísto toho snižovala dluhy.





Zpět k dividendovým sázkám pana Buffetta : Oněch 3,4 miliard dolarů prý generuje následujících pět titulů v jeho portfoliu: Wells Fargo, Apple , Bank of America, Coca-Cola a Kraft Heinz. Poslední akcii se dnes chci věnovat detailněji, protože za poslední rok ztrácí téměř 60 %, a to zejména kvůli únorovému propadu. Kapitalizace se tak nyní dostala na 31,2 miliardy dolarů a firma je přitom schopná generovat hotovost ve výši prezentované v následující tabulce.Zdroj: MorningstarPokud by KH do nekonečna vydělával to, co za posledních 12 měsíců (2,85 miliardy dolarů ), současná hodnota tohoto toku hotovosti by dosáhla necelých 50 miliard dolarů . Trh tedy v takový výkon ani zdaleka nevěří. Pokud by pak KH vydělával to, co v roce 2018 (1,75 miliardy dolarů ), současná hodnota tohoto toku hotovosti je na 30 miliardách dolarů . Takže trh v podstatě čeká, že právě toto je laťka, které firma bude dosahovat. To také odpovídá vývoji tržeb z minulých let.Žádné valuační drama tím, či oním směrem se tu tedy podle mne po onom propadu nekoná. Stojí za to se podívat se ještě na ony dividendy . Následující tabulka ukazuje detailnější pohled na tok hotovosti za poslední roky a dovolím si říci, že nepotěší. Tedy alespoň ty, kteří doufali, že firma sice může tržbami a tokem hotovosti stagnovat tak, jak implikuje valuace, ale pro zvyšování dividend má stále rezervy. Ty totiž nemá, naopak:Zdroj: YahooV roce 2018 KH vydělal 2,5 miliardy na provozním toku hotovosti a ani z toho by nebyl schopen poplatit dividendu ve výši 3,1 miliardy dolarů . K tomu navíc zainvestoval 0,8 miliardy dolarů . Podobný obrázek ukazují i roky předchozí, a to znamená jediné – firma soustavně vyplácí více, než vydělá. Dovolit si to doposud mohla bez problémů, a to díky vysoké zásobě hotovosti. Nicméně ta se ztenčuje a s ohledem na míru zadlužení bych tvrdil, že by nebylo radno jí nějak výrazně zvyšovat s cílem prodloužit současnou dividendovou šňůru.Nechci malovat dividendového strašáka na zeď, ale zdá se mi, že trh podobné „detaily“ o kterých píšu výše, někdy poněkud ignoruje. Pokud tomu tak je i v tomto případě a výrazně se nezlepší hospodaření firmy , je dříve či později zaděláno na znatelný pokles dividend přinášející nepříjemné překvapení. Tím ale nechci říci, že firma nyní dělá něco špatně – rozděluje hotovost, pro kterou zřejmě nemá lepšího využití. Jde jen o to být si vědom, co se děje pod hladinou příliš zjednodušených ukazatelů.