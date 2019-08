Americké akcie se odrazily nahoru, obavy kvůli obchodu ale nemizí

Americké akcie umazaly počáteční ztráty, tahounem jsou v dopolední fázi newyorského obchodování energetické tituly. Souviset to může s vývojem na ropě. Lehká americká ropa WTI se posunula nad 56 dolarů za barel, zatímco data z odvětví ukázala nečekaně větší pokles amerických zásob této komodity. Nadále dolů míří evropské akciové trhy. Závažím jsou zde technologické tituly a akcie pojišťoven.

To zřejmě nezůstalo bez odezvy na pražské burze, akcie VIG jediný den po z pohledu analytiků Patrie neutrálních kvartálních výsledcích odepisují 3,1 %. Akcie Erste jsou dnes v Praze slabší o 3,7 % poté, co analytici Exane BNP Paribas snížili cílovou cenu na 32,50 EUR z 38,00 EUR a hodnocení na "underperform" z "neutral". Jako celek dnes pražská burza vyjádřená indexem PX klesla o 0,97 %. Většina pražských blue-chips skončila v červeném poli, protitahem působily hlavně ČEZ a Avast.

Pozorně sledované americké desetileté dluhopisové výnosy změnily směr a rostou, naopak zlato se průběžných zisků vzdává, japonský jen k dolaru slábne a eurodolar stagnuje. Makroekonomických zpráv bylo dnes pomálu a investoři čekají, jak se bude vyvíjet zatím jen málo předvídatelný obchodní spor mezi Spojenými státy a Čínou.

Na rekordní minimum se dostaly italské dluhopisové výnosy. V Itálii, která má třetí největší ekonomiku v eurozóně, pokračují jednání o sestavení vládní koalice.

Politika hýbe také britskými aktivy. Oslabuje britská libra, kde je faktorem opět dění na britské politické scéně. Královna Alžběta II. schválila plán vlády přerušit ve druhém zářijovém týdnu zasedání parlamentu, a to až do 14. října. Britský parlament se staví proti divokému brexitu, kterému se ale nebrání premiér Boris Johnson. Odpůrci vládního plánu odejít do konce října z Evropské unie za jakýchkoli podmínek tak budou mít velmi málo času na to, aby do procesu zasáhli.

Česká koruna dnes na páru s eurem vytrvale ztrácela a v podvečer je na 25,875 za euro. Slabší je i k dolaru, kde je na 23,365 za dolar.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:01 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.8796 0.1739 25.8869 25.8235 CZK/USD 23.3644 0.3095 23.3710 23.2844 HUF/EUR 330.2459 0.2481 330.5705 329.3300 PLN/EUR 4.3908 0.3563 4.3929 4.3752

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9344 -0.1334 7.9546 7.9288 JPY/EUR 117.2710 -0.0324 117.3790 117.1060 JPY/USD 105.8740 0.1139 105.9350 105.6600

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9063 0.4033 0.9118 0.9026 CHF/EUR 1.0869 -0.1374 1.0902 1.0865 NOK/EUR 10.0177 0.2398 10.0284 9.9879 SEK/EUR 10.7699 0.4318 10.7811 10.7096 USD/EUR 1.1076 -0.1443 1.1098 1.1074

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4828 0.1038 1.4850 1.4789 CAD/USD 1.3303 0.1366 1.3318 1.3287

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



