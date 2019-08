Premiér Johnson chce zabránit parlamentu, aby zablokoval případný tvrdý brexit

Britský premiér B. Johnson chce znemožnit parlamentu zablokování neřízeného odchodu Británie z EU.

Dolní sněmovna by se měla vrátit zpět z letní přestávky 3. září. Vláda se ovšem může zasadit o to, že by již 10. září bylo zasedání sněmovny přerušeno, a to až do 14. října. Premiér Johnson potvrdil, že již tento požadavek formuloval britské královně. Británie by přitom měla odejít z EU již k 31. říjnu, což by znamenalo, že britštíJohnson by měl zároveň více prostoru pro jednání s EU a ostatními členskými státy o podobě odchodové dohody.proti dohodě s unií, ať už upravené či nikoliv. Johnson tyto spekulace popírá a tvrdí, že poslanci budou mít na námitky dostatek času před unijním summitem, který by se však měl konat již 17. října. Evropská unie se i nadále odmítá s britskou protistranou bavit o jakýchkoliv úpravách stávající dohody. Její případná aktualizace je i nadále velmi nepravděpodobná. Naopak pravděpodobnost odchodu Velké Británie z EU bez dohody tímto krokem narůstá.