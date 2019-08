EK podezírá Google z porušování antimonopolních pravidel v rámci Google for Jobs

EK dnes oznámila, že předběžně prověří zda Google neporušuje antimonopolní pravidla EU v rámci jeho dílčích aplikací jako je například Google for Jobs.Již v roce 2017 EK vyměřila Googlu pokutu za porušování antimonopolních pravidel ve výši 2,7 mld. EUR Aktuálně hlavní světový vyhledávač čelí antimonopolním vyšetřováním vyčísleným na sumu 9,5 mld. USD Předběžné prošetření se může, ale také nemusí, rozvinout do oficiální žaloby. V antimonopolních žalobách firmy mohou čelit pokutám až do výše 10% jejich ročních tržeb.Podle eurokomisařky Margrethe Vestager, která má na starosti antimonopolní šetření, jde o už v podstatě klasický problém, kdy vyhledávač zároveň působí jakožto prodejce dané věci a je proto důvodné podezření, že v některých případech upřednostňuje ve vyhledávání výsledky svých vlastních služeb či divizí.Prošetření na začátku tohoto měsíce inicioval dopis 23 evropských vyhledávačů pracovních příležitostí, jež Google podezřívají z porušování pravidel rovné soutěže v oboru.