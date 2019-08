BoAML: Čína zavede tarify na US ropu = je ochotna akceptovat větší bolest, než se doposud odhadovalo

Čína v reakci na poslední vyostření obchodní pře s US uvedla, že počínaje 1. zářím zavede 5procentní tarif na dovoz americké ropy do země. Podle analytiků Bank of America Merrill Lynch to celkem jasně říká, že Čína je ochotna v rámci celé pře akceptovat větší škody, než se doposud odhadovalo nebo americkou stranou uvádělo. Čína z USA kupuje cca 120 000 barelů ropy denně. USA nyní celkově vyvážejí cca 3 milióny barelů ropy denně, což odpovídá cca čtvrtině celkové americké ropné produkce.Nový ropný tarif způsobí odklon směrem k jiným zdrojům, které jsou však většinou dražší. Čína bude tedy na tarifech ztrácet, ale přesto je zavede. Podobná situace je se sójovými boby, kterých jsou USA největším exportérem. Nákupy bobů z jiných zemí budou pro Čínu dražší, ale i tak k nim přistoupí.