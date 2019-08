Inverzní výnosová křivka strašákem Wall Street

Americké akcie začaly seanci vysoko v zelených číslech, jakmile se oprášila historka o inverzní výnosové křivce, trhy začaly ztrácet momentum a poklesly do záporu. Z jednotlivých sektorů se dařilo hlavně utilitám (+0,35 %), negativní náladu si odskákaly finance a energetika s poklesem větším než 6 desetin procenta.

Velké pozdvižení mají na svědomí tabákové koncerny Philip Morris a Altria, které oznámily informaci o možném znovusloučení. První reakce byl explozivní růst Altrie o více než 10 % přes 52 USD a propad Philip Morris o 7 %. Jakmile vyšlo najevo, že by se firmy sloučily za konečné ceny akcií z konce minulého týdne (tedy bez prémie pro držitele Altrie), akcie MO propadly až do ztráty o 4 % na 45,20 USD. PM se nadále držel -7 (71,95 USD).

Z makroekonomických dat byl a zveřejněna spotřebitelská důvěra v srpnu. Očekával se pokles o 6,7 bodů na 129, hodnota nakonec ztratila pouze 0,6 b.



EQT: Philip Morris Int. potrzuje možnou fůzi s @AltriaNews. Deal by měl být vypořádán v akciích. Čeká se na schválení transakce boardy obou firem. RBC vidí potenciální cenu za Altrii ve výši 60-62 USD. Spojení může pomoci lepší globální penetraci iQOS technologie. #acquisitions

