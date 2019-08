Vybuchl tam jaderný reaktor. Důkazy o ruské havárii odhalili Norové

Při havárii na ruské základně Něnoksa vybuchl jaderný reaktor. Prohlásil to Nils Bohmer, vedoucí výzkumu a vývoje v norské vládní agentuře zabývající se jadernou energií. Vychází ze zjištění ruského hydrometeorologického úřadu.

Ruský úřad Roshydromet, který sleduje hydrometeorologické změny v zemi, vydal zprávu, která popisuje radionuklidové složení vzorků odebraných v Severodvinsku. Ten leží nedaleko místa havárie na základně Nenoksa.



Zjištění Roshydrometu podle Nilse Bohmera z norské agentury NND (Norsk nuklear dekommisjonering), která má na starosti ukončení provozu jaderných zařízení v zemi, dokazují, že na ruské základně vybuchl jaderný reaktor. Informaci přinesl zpravodajský portál The Barents Observer.

"Prvky jako baryum a stroncium pochází z jaderné řetězové reakce. To je důkaz, že vybuchl jaderný reaktor," prohlásil Bohmer. Tyto prvky mají podle Bohmera krátký poločas rozpadu a nebylo by je možné zachytit, pokud by šlo pouze o výbuch raketového motoru s izotopovým zdrojem, jak uvedli Rusové.



Podle Roshydrometu se v okolí Severodvinsku objevily izotopy stroncium 91, baryum 139, baryum 140 a lanthan 140. Měření probíhalo ve dnech od 8. do 23. srpna. "V současné době se radiační situace stabilizovala," uvedl úřad na svých stránkách.



Havárie se stala 8. srpna na základně Něnoksa v Archangelské oblasti na severu Ruska. Při výbuchu zemřelo sedm lidí, do ovzduší se uvolnila radiace. Podle ruských úřadů vybuchl po testu raketový motor s izotopovým zdrojem.



